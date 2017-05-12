Луганск, 12 мая, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Фамилии командиров армии Украины, которые организовали и руководили подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля под селом Пришиб, в результате которого погиб наблюдатель — гражданин США, установлены. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Украинский диверсант

«В настоящее время продолжается сбор доказательной базы для возбуждения ряда уголовных дел в отношении командующего ОТГ «Луганск» полковника Ромигайло, командира 8 полка сил специальных операций ВСУ полковника Нечаева, командира 14 бригады полковника Жакун, командира 53 бригады полковника Водолазского», — сообщил Андрей Марочко. По данным ведомства, именно эти командиры отдавали приказы своим подчиненным о подготовке и совершении 23 апреля 2017 года подрыва экипажа СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб, а также обстрела 7 мая 2017 года мирного населения поселка Фрунзе, обстрелов из запрещенных минскими договоренностями вооружений населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Калиново, Веселогоровка, Первомайск, Сокольники, Желобок, Красный Яр. Только 11 мая украинские войска 4 раза обстреляли мирные населенные пункты.

Об этом: В ЛНР продолжают собирать факты причастности украинских офицеров к военным преступлениям в Донбассе