Донецк, 13 мая, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В ДНР, на трассе по направлению к Шахтерску, в районе мемориального комплекса Саур-Могила обнаружено несколько новых закладок в виде четырех взрывных устройств.

Dnmchs.ru Мины

На место прибыли саперы МЧС, которые обезвреживают мины. Известно, что в качестве основной рассматривается версия, что закладка взрывных устройств была направлена против конвоя миссии ОБСЕ.

«По маршруту следования конвоя международной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе г. Шахтерск были обнаружены четыре самодельных взрывных устройств на базе противопехотной мины мон-50 с дистанционными взрывателями», — рассказали представители силовых ведомств ДНР.

Чтобы зафиксировать обнаружение мин, предположительно, установленных украинскими диверсионными группами, были приглашены наблюдатели СММ ОБСЕ. Однако они, опасаясь за собственную безопасность, отклонили приглашение приехать на место.

Напомним, что сотрудники миссии на своем автомобиле подорвались на мине в с. Пришиб, ЛНР, когда взрывное устройство было подложено на пути следования кортежа. Тогда один сотрудник миссии, гражданин США, погиб и двое получили ранения. В начале этой недели также на дороге к Шахтерску сработали несколько взрывных устройств перед проездом колонны с российскими журналистами и кортежа с главой ДНР и другими официальными лицами.