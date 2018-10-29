Автокатастрофа и кончина Николая Караченцова
Печаль без слез: в Москве простились с Николаем Караченцовым — фоторепортаж
В Москве простились с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. На церемонию прощания в театр «Ленком» пришли тысячи человек — коллеги, родственники и поклонники таланта любимца публики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемония прощания началась в 9 утра. К этому времени решением московских...
29 октября 2018
В Москве прощаются с Николаем Караченцовым
В театре «Ленком» в Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. Прощание с актером продлится до 13:00 мск, в 12:00 начнется гражданская панихида. На этот период ограничат движение транспорта по Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка...
29 октября 2018
В Москве 29 октября ограничат движение на время прощания с Караченцовым
В районе театра «Ленком» 29 октября ограничат движение автомобильного транспорта. В это время пройдет церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Прощание со знаменитым артистом состоится в театре «Ленком» с 9:00 до 13:00...
29 октября 2018
Комитет Госдумы РФ по культуре скорбит о Николае Караченцове
«Не стало великого русского актера Николая Петровича Караченцова. Он скончался в одной из московских больниц накануне своего 74-го дня рождения. Вся страна надеялась, что этот горький миг не наступит как можно дольше. Вся страна молилась за его здоровье. Николай Караченцов был НАРОДНЫМ артистом в...
26 октября 2018
Названа причина смерти актёра Николая Караченцова
Супруга народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина назвала причину смерти актёра, который сегодня утром, 26 октября, скончался в реанимации московской больницы. Читайте также: Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни По её словам, Караченцов попал в больницу с...
26 октября 2018
Жизнь как песня: Николай Караченцов, актер-романтик
Скончался актер и певец Николай Караченцов. Для отечественного кино‑ и телезрителя он был символом настоящего, не натужного позитива. Созданные им образы полны энергии, жизни, дерзкого задора, соединенного с глубиной чувств, а некоторая внешняя «брутальность» органично сочеталась в нем с...
26 октября 2018
Ямпольская: Мы Караченцова никогда не забудем
Вся страна надеялась, что этот горький миг не наступит как можно дольше, вся страна молилась за здоровье актера Николая Караченцова, отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). «Николай Караченцов был народным артистом в глубинном смысле этого слова — не по...
26 октября 2018
Володин: Караченцов навсегда вошел в историю драматического искусства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Караченцова. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Петровича Караченцова. Николай Петрович был замечательным актером театра и кино. Он навсегда вошел в историю отечественного...
26 октября 2018
Актёр Николай Караченцов не дожил всего день до своего 74-летия: биография
Сегодня, 26 октября, остановилось сердце всенародно любимого Николая Караченцова — актёра театра и кино. Поклонники яркого таланта артиста благодарят его за замечательные роли, которых у него на счету более сотни в спектаклях и кинолентах, и скорбят в связи с кончиной блистательного артиста...
26 октября 2018
Соболезнования в связи со смертью Караченцова выразил актер Юрий Торсуев
Свои соболезнования родным и друзьям народного артиста РСФСР Николая Караченцова выразил актер Юрий Торсуев, сыгравший вместе с братом-близнецом в детском кинофильме «Приключения Электроника» главные роли. Об этом сообщает RT. По словам Торсуева, Николай Караченцов был уникальным человеком и...
26 октября 2018
«С нами навсегда его роли»: соцсети скорбят о Николае Караченцове
За день до своего 74-летия — 26 октября — скончался актёр Николай Караченцов. Поклонники всенародного любимца скорбят и выражают соболезнования семье артиста, вспоминая его знаковые роли и вклад в советский и российский кинематограф. https://twitter.com/Dyachenko_DS/status/1055713129949261824...
26 октября 2018
Караченцов «был целой эпохой»
Актер Николай Караченцов был великим актером, внесшим большой вклад в развитие отечественного искусства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Неверов выразил соболезнования родным и близким Николая...
26 октября 2018
Стало известно место прощания с народным артистом Николаем Караченцовым
Прощание с известным актёром театра и кино Николаем Караченцовым пройдёт в Москве. Оно состоится в театре «Ленком». Об этом сообщил сын народного артиста РСФСР Андрей Караченцов. Читайте также: Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни Дата прощальной церемонии пока неизвестна. Как...
26 октября 2018
Жириновский: народная любовь к Караченцову сильна
Депутаты Госдумы фракции ЛДПР выражают соболезнования супруге Николая Караченцова, его родным, друзьям и миллионам поклонников. «Уже много лет мы слышали о нем лишь обрывки новостей, он так и не смог оправиться после страшной аварии. Но народная любовь к нему была так сильна, что сообщение о...
26 октября 2018
Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни
В Москве скончался известный российский актёр Николай Караченцов. Он умер сегодня, 26 октября, не дожив одного дня до своего 74-го дня рождения. Читайте также: Актёр Николай Караченцов прошёл в Израиле курс лечения от рака Информацию о смерти актёра подтвердил его сын Андрей Караченцов. Он уточнил...
26 октября 2018
Сын Караченцова рассказал о состоянии здоровья артиста
В настоящее время советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Караченцов постепенно восстанавливается после перенесенного воспаления легких. Об этом сообщил сын Караченцова Андрей. По его словам, в настоящее время артист остается в больнице и продолжает терапию. «С...
19 октября 2018
Актёр Николай Караченцов вновь госпитализирован
Народный артист России Николай Караченцов находится в больнице. Об этом 4 октября сообщила изданию «Собеседник» супруга актёра Людмила Поргина. По её словам, борющийся с онкологическим заболеванием Караченцов был госпитализирован несколько дней назад с двусторонним воспалением лёгких. «У него...
4 октября 2018
Сын Караченцова: Благодарю бога за вторую аварию, случившуюся с отцом
Сын российского актёра театра и кино Николая Караченцова рассказал о второй автомобильной аварии, благодаря которой врачи выявили онкологию у его отца, сообщает 20 ноября агентство RT. «В феврале этого года отец попал во вторую аварию. Он отделался ссадинами, ничего серьёзно не повредил. Но я...
20 ноября 2017
Медики окончательно не подтвердили диагноз «рак лёгких» у Караченцова
Медики не подтвердили окончательный диагноз «рак легких» у известного российского актёра Николая Караченцова. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил журналистам его сын Андрей Караченцов. Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где...
4 октября 2017
Жену Караченцова лишили водительских прав на 1,5 года
Жену актера Николая Караченцова Людмилу Поргину, недавно попавшую в ДТП в Подмосковье, на 18 месяцев лишили водительских прав. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на решение суда. «Супругу Николая Караченцова Людмилу Поргину на 1,5 года лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде», —...
9 марта 2017