Москва, 4 октября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Народный артист России Николай Караченцов находится в больнице. Об этом 4 октября сообщила изданию «Собеседник» супруга актёра Людмила Поргина.

(сс) Dmitry Rozhkov Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной

По её словам, борющийся с онкологическим заболеванием Караченцов был госпитализирован несколько дней назад с двусторонним воспалением лёгких.

«У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто», — сказала супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, актёрская карьера Николая Караченцова прервалась в 2005 году после того, как он попал в серьёзную автомобильную аварию. 12 лет спустя актёр попал ещё в одну аварию, в которой получил сотрясение мозга. В 2017 году у Караченцова был диагностирован рак лёгких.