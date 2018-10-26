Москва, 26 октября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. За день до своего 74-летия — 26 октября — скончался актёр Николай Караченцов. Поклонники всенародного любимца скорбят и выражают соболезнования семье артиста, вспоминая его знаковые роли и вклад в советский и российский кинематограф.

Цитата и кф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Николай Караченцев

https://twitter.com/Dyachenko_DS/status/1055713129949261824

https://twitter.com/Maxim_Vins/status/1055724340791123968

Пользователи отмечают, что роли и песни Караченцова останутся в памяти миллионов людей. Они публикуют кадры из фильмов «Юнона и Авось», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын» и других знаменитых картин, в которых играл Караченцов.

https://twitter.com/shturman_s/status/1055713443364376576

https://twitter.com/RRuban0001/status/1055720529053794304

Многие юзеры вспоминают, что в последние годы жизни актёр очень плохо себя чувствовал, поэтому смерть стала для него избавлением от мучений.

«С нами навсегда его роли, его песни… Слёзы на глазах… Безмерно жаль. Но человек мучился в последние годы, а не жил. Господь сжалился. Светлая память!» — пишет Молодежная библиотека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о смерти Николая Караченцова подтвердил его сын Андрей. Он уточнил, что сердце актера остановилось около 10 часов утра 26 октября. Это случилось в реанимации 62-й больницы.

Напомним, в 2017 году медики поставили актёру диагноз «рак лёгкого». Сначала Караченцов в течение нескольких месяцев проходил лечение в России, а потом — в Израиле. 4 октября 2018 года Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких.