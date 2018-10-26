Москва, 26 октября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Супруга народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина назвала причину смерти актёра, который сегодня утром, 26 октября, скончался в реанимации московской больницы.

(сс) Dmitry Rozhkov Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной

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По её словам, Караченцов попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких в начале октября. Это заболевание произошло на фоне тяжёлой онкологии, а затем у актёра отказали почки.

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Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября в реанимации 62-й больницы Москвы, куда он был госпитализирован в начале октября с воспалением лёгких. Ему было 73 года. Прощание с всенародно любимым исполнителем сотен ролей в театре и кино состоится 29 октября в театре «Ленком», которому Караченцов посвятил почти 40 лет.

Актёрская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в ДТП. Осенью 2017 медики диагностировали у него злокачественную опухоль в лёгких.