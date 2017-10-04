Москва, 4 октября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Медики не подтвердили окончательный диагноз «рак легких» у известного российского актёра Николая Караченцова. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил журналистам его сын Андрей Караченцов.

Цитата из к/ф «Приключения Электроника». Реж. Константин Бромберг. 1979. СССР Николай Караченцов

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где Караценцов провел последние три недели, обнаружили у него злокачественное новообразование в левом лёгком.

«Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю — две надо будет пройти обследования», — рассказал сын Караченцова.

Он также отметил, что медики из НИИ имени Склифосовского порекомендовали пройти эти обследования в других специализированных медучреждениях.

Напомним, блистательная актёрская карьера Караченцова трагически прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте легковой автомобиль, за рулём которого находился Караченцов, попал в тяжелую аварию.