Теракт в ночном клубе Стамбула
В Таджикистане допускают причастность своих граждан к теракту в Стамбуле
Таджикские граждане, на которых указал Абдулкодир Машарипов, устроивший стрельбу в стамбульском клубе в новогоднюю ночь, в самом деле могут быть причастны к террористическим организациям. Об этом сегодня, 20 января, заявил глава Министерства внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. «Мы...
20 января 2017
Посольство Киргизии требует извинений от СМИ Турции
Появившаяся в турецких СМИ информация о том, что среди арестованных в городе Бурса 27 иностранцев, подозреваемых в связях с террористами, есть киргизские граждане, не соответствует действительности. Об этом заявил посол Киргизии в Турции Ибрагим Жунусов в интервью радио «Азаттык» сегодня, 20 января...
20 января 2017
В Турции арестовали 27 выходцев из Средней Азии, возможно состоящих в ИГИЛ
Турецкая полиция провела в городе Бурса спецоперацию, в ходе которой арестовали 27 граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая, подозреваемых в связях с запрещенной в России и ряде других стран террористической организацией «Исламское государство». Об этом сегодня, 19 января, сообщило радио...
19 января 2017
МИД Киргизии: Киргизстанцы не прятали террориста в Стамбуле
Информация о задержании киргизстанца, укрывавшего террориста, расстрелявшего из автомата посетителей клуба Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, не соответствует действительности. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии. Внешнеполитическое ведомство...
17 января 2017
Задержанный в Стамбуле террорист признал свою вину в нападении на клуб
Губернатор Стамбула Кадир Топбаш подтвердил, что задержанный по обвинению в нападении в новогоднюю ночь на ночной клуб «Рейна» Абдулкадир Машарипов признал свою вину. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Вину Машарипова также подтвердили отпечатки пальцев, взятые у него после задержания. Все...
17 января 2017
Устроивший бойню в Стамбуле террорист скрывался на квартире у киргизстанца
Террорист Абдулгадир Машарипов, устроивший нападение на один из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь, был арестован полицейскими в стамбульском районе Эсеньюрт в квартире его приятеля — гражданина Киргизии. Об этом сегодня, 17 января, сообщила «Zanoza.kg» со ссылкой на турецкие СМИ. Вместе с...
17 января 2017
В Стамбуле задержан подозреваемый в атаке на ночной клуб
Итогом спецоперации, проведенной в районе Эсенъюрт в Стамбуле, стал арест предполагаемого террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба Reina в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство Ihlas. Сотрудники полиции задержали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова в одном из жилых...
17 января 2017
Полиция Турции арестовала подозреваемого в стрельбе в клубе Стамбула
Правоохранительные органы Турции задержали мужчину, подозреваемого в совершении теракта в одном из клубов Стамбула в новогоднюю ночь, передаёт Hurriyet. Сообщается, что подозреваемый Абдулгадир Машарипов, также известный под именем Абу Мухаммед Хорасан был задержан на территории Стамбула. По...
17 января 2017
Хладнокровный стамбульский стрелок оказался выходцем из Узбекистана
В турецкие СМИ просочилась информация о подозреваемом в совершении теракта в ночь на 1 января в одном из клубов Стамбула. Стрелок, жертвами которого стали 39 человек, был выходцем из Узбекистана, сообщает в субботу, 7 января, турецкое издание Daily Sabah. Сообщается, что полицейские Стамбула...
8 января 2017
Арестованы граждане стран СНГ, подозреваемые в подготовке теракта в Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции провели спецоперацию, в ходе которой задержали 40 человек, подозреваемых в соучастии в организации теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сегодня, 5 января, сообщило ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на турецкие СМИ. Отмечается, что среди...
5 января 2017
Эрдоган: Целью теракта в Стамбуле была поляризация турецкого общества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 января, что целью теракта в Стамбуле была поляризация турецкого общества, сообщает Figaro. С таким заявлением Эрдоган выступил в рамках первой после Нового года речи. По словам главы Турции, теракт был «направлен на поляризацию общества, что крайне...
4 января 2017
МИД Киргизии: Турция не запрашивала помощь в расследовании теракта
Министерство иностранных дел Киргизии не получало от правоохранительных органов Турции просьб об оказании содействия в расследовании теракта, произошедшего в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Отмечается, что невзирая на этот...
4 января 2017
Глава МИД Турции: Личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле установлена
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 4 января, что установлена личность боевика, напавшего на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает Figaro. С таким заявлением глава турецкой дипломатии выступил в интервью информационному агентству Anadolu. «Личность человека, который совершил...
4 января 2017
СМИ: Полиция Турции задержала пять человек в связи с терактом в Стамбуле
Полиция Турции задержала 4 января пять человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые стояли за терактами в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Associated Press. По данным турецких СМИ, задержания...
4 января 2017
Яхье Машрапов заявил о непричастности к теракту в Стамбуле
Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, названный турецкими СМИ главным подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле, заявил о своей непричастности к этому преступлению, сообщило ИА «Turmush» сегодня, 3 января. По словам киргизстанца, с ним уже побеседовали турецкие полицейские, после...
3 января 2017
МИД Киргизии назвал «маловероятным» участие киргизстанца в теракте в Турции
Киргизское внешнеполитическое ведомство считает, что информация о причастности гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле является маловероятной. Об этом сегодня, 3 января, сообщила «Zanoza.kg». «Согласно предварительным данным, эта информация недостоверна, однако ведомство все же ее проверяет», —...
3 января 2017
Спецслужбы Киргизии проверят причастность Машрапова к теракту в Стамбуле
В Киргизии спецслужбы проверяют информацию о возможной причастности 28-летнего гражданина этой страны Лакхе Машрапова к террористическому акту в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле, совершенном в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной...
3 января 2017
СМИ: Нападение на клуб в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии
Террористический акт в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии. Об этом сегодня, 3 января, сообщает турецкое телевидение со ссылкой на турецких силовиков. Сообщается, что речь идет о 28-летнем Лакхе Машрапове, который является выходцем из Киргизии. По предварительным данным, он мог проходить...
3 января 2017
СМИ: в результате теракта в Стамбуле погиб миллиардер из Иордании
Одной из жертв террористического акта в стамбульском клубе «Рейна», совершенным в новогоднюю ночь, стал иорданский бизнесмен-миллиардер иракского происхождения Мохаммад аль-Сарраф. Об этом сегодня, 3 января, сообщают турецкие СМИ. Про Мохаммада аль-Саррафа известно, что он является основателем...
3 января 2017
Названо имя погибшей в Стамбуле гражданки РФ
Гражданка Российской Федерации (РФ) Нурана Гасанова погибла в результате теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом посольство России в Турции сообщило на своей странице в соцсети Twitter. «В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова, — говорится в...
2 января 2017