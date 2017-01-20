Душанбе, 20 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Таджикские граждане, на которых указал Абдулкодир Машарипов, устроивший стрельбу в стамбульском клубе в новогоднюю ночь, в самом деле могут быть причастны к террористическим организациям. Об этом сегодня, 20 января, заявил глава Министерства внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

Таджикский след

«Мы направляли в Турцию запросы и информацию относительно тех лиц, которые сейчас подозреваются в связях с Машариповым. Мы сообщали, что эти люди находятся в розыске за совершение преступлений, и что они являются членами террористической организации. Но, к сожалению, ответа на наш запрос не поступило», — уточнил глава МВД.

Он также отметил, что возглавляемое им ведомство направляло в Турцию более 20 запросов на экстрадицию граждан Таджикистана, связанных с террористическими группировками, но ни одного ответа так и не поступило. Однако после новогоднего теракта, по словам министра, таджикские правоохранительные органы тесно сотрудничали с турецкими коллегами и отвечали на все запросы. Теперь, после установления связей исполнителя террористического акта с таджикскими подданными, взаимодействие с турецкими властями будет вестись еще активнее.

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года неизвестный устроил стрельбу в стамбульском клубе «Рейна», в результате чего погибли 39 и были ранены еще 69 человек. Произошедшее власти квалифицировали как теракт. Позже ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России).

Преступником оказался гражданин Узбекистана Абдулкодир Машарипов, который был арестован турецкими правоохранителями 17 января. Он дал признательные показания, на основе которых была проведена спецоперация в семи домах турецкого города Бурса и были задержаны 12 мужчин и 15 женщин — выходцев из Средней Азии и Китая. С ними также находились 29 детей, которые позже были переданы представителям местных органов временной опеки.

В одной из квартир, где проживали задержанные, обнаружены 40 паспортов, 38 поддельных турецких идентификационных карт и 15 мобильных телефонов. По данным турецких СМИ, квартира принадлежала двум гражданам Таджикистана — М.С. и Н.С. (глава МВД Таджикистана также не назвал их имен).

«М.С. работал стоматологом. Именно он обеспечивал поддельными паспортами тех, кто приезжал в Турцию. Он использовал несколько имен, называл себя то чиновником, то бизнесменом, и в целом является богатым человеком», — пишет турецкое издание «Haberturk».