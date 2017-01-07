Стамбул, Турция, 8 января, 2017, 01:43 — ИА Регнум. В турецкие СМИ просочилась информация о подозреваемом в совершении теракта в ночь на 1 января в одном из клубов Стамбула. Стрелок, жертвами которого стали 39 человек, был выходцем из Узбекистана, сообщает в субботу, 7 января, турецкое издание Daily Sabah.

kerttu Выстрел

Сообщается, что полицейские Стамбула установили личность стамбульского стрелка. Им оказался Абдулгадир Машарипов, называющий себя также именем Абу Мухаммад Хорасан. Машарипов имеет узбекское происхождение.

Идентифицировать преступника удалось благодаря данным с камер наружного наблюдения. После расшифровки видеозаписей подозрения пали на одного из покинувших здание ночного клуба мужчин, который сел в такси, но, по словам водителя, не смог расплатиться из-за отсутствия денег. Ранее полицейские выяснили, что после стрельбы террорист переоделся во внутреннем помещении клуба и вышел незамеченный вместе с другими посетителями, в панике оставлявшими заведение. Как оказалось, деньги, 500 турецких лир, злоумышленник, действительно, забыл в кармане оставленной в клубе куртки.

Напомним, жертвами теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула, стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Преступник за семь минут выпустил более 180 пуль, после чего ему удалось скрыться с места преступления.