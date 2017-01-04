Анкара, 4 января, 2017, 09:49 — ИА Регнум.



Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Полиция Турции задержала 4 января пять человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые стояли за терактами в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Associated Press.

По данным турецких СМИ, задержания стали результатом операции в городе Измире, проводящейся 4 января.

Напомним, ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибло 39 человек, еще почти 70 получили ранения, на себя взяла группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападавший по-прежнему находится в бегах.