Стамбул, Турция, 17 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Стамбула Кадир Топбаш подтвердил, что задержанный по обвинению в нападении в новогоднюю ночь на ночной клуб «Рейна» Абдулкадир Машарипов признал свою вину. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

stux Отпечатки пальцев

Вину Машарипова также подтвердили отпечатки пальцев, взятые у него после задержания. Все указывает на то, что нападение было совершено от имени террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил Топбаш.

33-летний уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, был задержан в ходе спецоперации в Стамбуле 17 января. По данным губернатора города, Машарипов говорит на четырех языках и ранее проходил тренировки в Афганистане.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Стамбуле одетый в костюм Санта-Клауса террорист ворвался в ночной клуб «Reina» и расстрелял из автомата охрану и клиентов этого развлекательного заведения. Он скрылся с места преступления. В результате нападения погибли 39 человек, включая гражданку России, еще 69 посетителей клуба, в том числе гражданка Киргизии, получили ранения.