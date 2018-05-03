Дело «приморских партизан»
После пересмотра дела «приморские партизаны» получили до 25 лет тюрьмы
Приморский краевой суд после пересмотра дела приговорил пятерых из «приморских партизан» к наказанию в виде лишения свободы на срок от восьми до 25 лет, передает 3 мая издание Life. Рассмотренный в суде эпизод связан с убийством четырех человек в лесу, по нему признаны виновными: Александр Ковтун и...
3 мая 2018
Последний оставшийся на свободе член банды «приморских партизан» арестован
Приморский краевой суд постановил заключить под стражу на три месяца одного из фигурантов дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна. Он был последним подсудимым по этому делу, остававшимся на свободе. «Суд постановил изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну на заключение под стражу на три месяца», —...
17 апреля 2018
Дело «приморских партизан»: адвокаты недовольны вердиктом присяжных
Двое адвокатов «приморских партизан» недовольны обвинительным вердиктом присяжных Приморского краевого суда во Владивостоке. Об этом передает во вторник, 10 апреля, агентство «Интерфакс». Так, адвокат осужденного Владимира Илютикова уже сообщил, что он недоволен вердиктом и намерен его обжаловать...
10 апреля 2018
Присяжные признали «приморских партизан» виновными
Присяжные Приморского краевого суда во Владивостоке вынесли во вторник, 10 апреля, обвинительный вердикт в отношении так называемых «приморских партизан». Об этом передал корреспондент агентства «Интерфакс-Дальний Восток» из зала суда. По мнению присяжных, причастность подсудимых к убийству четырех...
10 апреля 2018
Вердикт по делу «приморских партизан» отдали на доработку
В деле так называемых приморских партизан, вердикт по которому обсуждается в Приморском краевом суде, объявлен перерыв. Суд вернул присяжным вердикт для внесения корректировок. Читайте также: Один из членов банды «приморских партизан» вновь арестован У судьи после проверки заключения возникли...
10 апреля 2018
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен Верховным судом
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», ранее вынесенный коллегией присяжных при пересмотре дела, сообщает 26 декабря RT. Протест на оправдательный приговор был подан прокуратурой. По версии гособвинения, пятеро подсудимых — Алексей Никитин, Вадим...
26 декабря 2016
Пять адвокатов «приморских партизан» наградили за оправдание подсудимых
Адвокатская палата Приморского края наградила всех пятерых женщин-адвокатов, которые добились оправдательного вердикта в громком деле так называемых «приморских партизан», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Адвокаты за защиту «приморских партизан» получат премию Как сообщало ИА REGNUM...
11 августа 2016
Прокуратура требует арестовать оправданных «приморских партизан»
Приморский краевой суд сегодня, 28 июля, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор членам банды «приморских партизан» («Кировская банда»). Государственное обвинение апелляционное представление на указанное решение уже внесло. Такое заявление корреспонденту...
28 июля 2016
Суд вынес оправдательный приговор «приморским партизанам»
Фигурантам дела так называемых «приморских партизан», которых ранее присяжные признали невиновными в убийстве четырех человек, вынесен оправдательный приговор. Такое решение, как пишет Вести.Ru, принял Приморский краевой суд. «Заседатели посчитали, что факт убийства четырех местных жителей, в...
28 июля 2016
Адвокаты за защиту «приморских партизан» получат премию
Пять адвокатов Приморья за оправдательный вердикт по резонансному делу «приморских партизан» получат поощрение от руководства Адвокатской палаты края, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент палаты Борис Минцев. «Адвокаты Олеся Моисеева, Юлия Чебунина, Елена Мыльникова, Яна Аминьева и Елена...
22 июля 2016
Прокуратура Приморского края обжалует оправдание «приморских партизан»
Прокуратура Приморского края собирается обжаловать оправдательный приговор так называемым «приморским партизанам», которых сегодня, 20 июля, суд присяжных признал невиновными в убийстве наркоторговцев в 2009 году. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба приморской прокуратуры. В прокуратуре...
20 июля 2016
«Приморские партизаны» хотят снять о себе полнометражный фильм
Фигуранты уголовного дела о «приморских партизанах» собираются снять полнометражный фильм о себе и обо всех обстоятельствах уголовного дела и суда над ними: тем самым они хотят посвятить общественность в обстоятельства дела, чтобы люди «знали правду». Об этом сообщил журналистам освобождённый в...
20 июля 2016
Во Владивостоке оправдали «приморских партизан»
В Приморском краевом суде во Владивостоке присяжные вынесли оправдательный приговор на повторном процессе по делу так называемых «приморских партизан», сообщает «Коммерсантъ». «Подсудимых — Александра и Вадима Ковтунов, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Алексея Никитина — признали...
20 июля 2016
Защита «приморских партизан» настаивает на пересмотре дела
Адвокаты «приморских партизан» на прениях сторон в Приморском краевом суде 12 июля заявили о невиновности своих подзащитных, сообщает «Эхо Москвы». По их мнению, следствие не привело весомых доказательств вины Александра Ковтуна и Максима Кириллова. Защитники заявляют, что дело решили «просто...
12 июля 2016
«Приморские партизаны» снова остались без присяжных
Приморский краевой суд в четвертый раз не смог начать формирование коллегии присяжных для повторного рассмотрения дела «приморских партизан». Об этом сегодня, 22 октября, сообщила пресс-секретарь суда Нина Буланова. «Вновь, как и месяц назад, в суд сегодня явился 21 претендент в коллегию присяжных...
22 октября 2015
Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки «приморским партизанам»
Сегодня, 21 мая, Верховный суд России смягчил приговор осужденным по делу «приморских партизан», заменив в том числе пожизненные заключения для Александра Ковтуна и Владимира Илютикова на 25 и 24 года лишения свободы. Кроме того, в отношении третьего пожизненно осужденного - Алексея Никитина — дело...
21 мая 2015
Обвинение просит приговорить трех "приморских партизан" к пожизненному сроку
Представитель прокуратуры попросил Приморский краевой суд приговорить Александра Ковтуна, Алексея Никитина и Владимира Илютикова, обвиняемых по делу банды "приморских партизан", к пожизненному заключению. Для остальных членов банды обвинение попросило большие сроки заключения. Вадиму Ковтуну по...
20 марта 2014
Присяжные признали "приморских партизан" виновными в убийствах
4 февраля присяжные заседатели единогласно признали всех шестерых членов банды "приморских партизан" виновными в убийствах и ограблении. Перед судом присяжных предстали 6 человек. Пятеро из них - Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Максим Кириллов, Владимир Илютиков, Алексей Никитин - признаны...
4 февраля 2014
Суд над бандой "приморских партизан" возобновится во Владивостоке
Во Владивостоке в среду, 4 сентября, пройдут очередные слушания по делу так называемых "приморских партизан". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приморского краевого суда, адвокаты "приморских партизан" продолжат доказывать невиновность своих подзащитных. Ожидается, что показания на слушании...
4 сентября 2013
Суд над "приморскими партизанами" возобновится во Владивостоке
Судебный процесс по уголовному делу банды, обвиняемой в убийствах сотрудников полиции, после двухдневного перерыва возобновился. 17 июля сторона защиты пригласит для выступления четырех свидетелей, сообщила ИА REGNUM представитель Приморского краевого суда Мария Литовченко. По ее словам...
17 июля 2013