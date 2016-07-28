Владивосток, 28 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Приморский краевой суд сегодня, 28 июля, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор членам банды «приморских партизан» («Кировская банда»). Государственное обвинение апелляционное представление на указанное решение уже внесло. Такое заявление корреспонденту ИА REGNUM сделала официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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«В рамках апелляционного обжалования, в случае удовлетворения доводов обвинения, прокуратура помимо прочего будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум освобождённым по данному делу Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну», — прокомментировала Елена Телегина.

Оправдательный приговор сегодня вынес Приморский краевой суд пяти членам банды — Александру и Вадиму Ковтунам, Владимиру Илютикову, Максиму Кириллову и Алексею Никитину.

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Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены 20 июля в зале суда. Другие фигуранты громкого уголовного дела остались под стражей, поскольку были осуждены за другие преступления.

Коллегия присяжных заседателей сочла недоказанным, что в сентябре 2009 года четверым жителям Кировского района Приморского края были причинены огнестрельные и колото-резанные ранения, от которых наступила их смерть.

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Отметим, что суд над «приморскими партизанами» начался в июне 2011 года. В апреле 2014 года был вынесен обвинительный приговор шести участникам банды, которых признали виновными в убийствах нескольких человек. Изначально Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина приговорили к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам тюрьмы, Вадим Ковтун получил 8,2 года лишения свободы.