Владивосток, 20 июля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Прокуратура Приморского края собирается обжаловать оправдательный приговор так называемым «приморским партизанам», которых сегодня, 20 июля, суд присяжных признал невиновными в убийстве наркоторговцев в 2009 году. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба приморской прокуратуры.

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В прокуратуре подчеркнули, что в 2014 году по делу «приморских партизан» был вынесен обвинительный приговор, на который потом была подана апелляция. Сегодня присяжные Приморского краевого суда вынесли оправдательный приговор братьям Александру и Вадиму Ковтун, Владимиру Илютикову, Максиму Кириллову, Алексею Никитину, получившим известность как «приморские партизаны». Все они обвинялись в нападении и убийстве четверых жителей Кировского района Приморского края. Присяжные посчитали, что их вина не доказана.

Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. Остальные фигуранты дела остались под стражей, так как были осуждены за другие преступления.