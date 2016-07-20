Владивосток, 20 июля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Приморском краевом суде во Владивостоке присяжные вынесли оправдательный приговор на повторном процессе по делу так называемых «приморских партизан», сообщает «Коммерсантъ».

Суд присяжных. начало XX века

«Подсудимых — Александра и Вадима Ковтунов, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Алексея Никитина — признали невиновными в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья», — говорится в сообщении.

Присяжные большинством голосов сочли недоказанным событие преступления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над «приморскими партизанами» начался в июне 2011 г. 28 апреля 2014 года был вынесен обвинительный приговор 6 участникам группы, которых признали виновными в убийствах нескольких человек.

Суд приговорил Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова — к 25 и 22 годам тюрьмы, Вадим Ковтун получил 8,2 года лишения свободы.

В мае прошлого года Верховный суд РФ смягчил приговор «приморским партизанам», изменив пожизненные сроки 2 осужденным, еще 2 снизил сроки заключения, и отправил на пересмотр ряд эпизодов дела, так как посчитал, что вина по ним фигурантов не доказана.