Владивосток, 11 августа, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Адвокатская палата Приморского края наградила всех пятерых женщин-адвокатов, которые добились оправдательного вердикта в громком деле так называемых «приморских партизан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокатская палата Приморского края Адвокатов «приморских партизан» наградили за работу

Читайте также: Адвокаты за защиту «приморских партизан» получат премию

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Приморском краевом суде присяжные по делу «приморских партизан» признали подсудимых невиновными в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья.

Таким образом, на свободу вышли братья Александр и Вадим Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин. Присяжные посчитали, что их вина не доказана. Еще трое фигурантов: Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Александр Ковтун, остались за решеткой. Им нужно отбывать наказание по другим эпизодам, за которые их осудили ранее.

Читайте также: «Приморские партизаны» хотят снять о себе полнометражный фильм

Руководство Адвокатской палаты Приморья (АППК) приняло решение наградить пятерых адвокатов, которые добились оправдания для обвиняемых. Елена Мыльникова, Елена Быкова, Олеся Моисеева, Юлия Чебунина и Яна Аминьева получили ценные подарки, грамоты и цветы от руководства АППК.

При этом адвокаты не отрицают, что дело «приморских партизан» может быть еще не завершено.

«Возможно, что у этого дела еще будет продолжение: прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор в Верховном Суде РФ. Однако уже сегодня можно сказать, что Приморский краевой суд сам отметил плохое качество расследования этого дела. Все пять адвокатов с первого дня судебного заседания обращали внимание суда присяжных на то, что вина подсудимых не доказана и смогли склонить чашу весов в свою сторону», — пояснил президент Адвокатской палаты Борис Минцев.

Читайте также: Прокуратура Приморского края обжалует оправдание «приморских партизан»

Напомним, «приморских партизан» обвиняли в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья. Суд над ними начался в июне 2011 года. 28 апреля 2014 года был вынесен обвинительный приговор шести участникам группы, которых признали виновными в убийствах нескольких человек.