Убийство российского посла в Турции
«Байден воткнул нож в спину Эрдогану» — президент Турции попал в опалу
Заявление главы оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джозефа Байдена, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане...
28 апреля 2021
МИД РФ оценил приговор по делу об убийстве в Турции посла Карлова
Приговор турецкого суда по делу об убийстве в 2019 г. российского посла Андрея Карлова положительно оценил МИД России, сообщили 9 марта в пресс-службе ведомства. «Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического...
9 марта 2021
По делу об убийстве посла Карлова пожизненно осуждены пятеро
Пять обвиняемых в убийстве в 2019 г. посла России в Турции Андрея Карлова осуждены на пожизненный срок. Приговор огласил суд в Анкаре сегодня, 9 марта. Ещё девять обвиняемых приговорены к срокам от пяти до 15 лет и пять человек оправданы. Добавим, что ещё девять обвиняемых находятся в розыске, так...
9 марта 2021
Приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции огласят в марте
В Турции поставят точку в деле об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, которое было совершено в декабре 2016 года. Заключительное заседание назначено на 9 марта. Такое решение сегодня, 19 февраля, второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Читайте также: Дело об убийстве посла...
19 февраля 2021
Слушания по делу об убийстве посла Карлова в Турции назначены на 31 марта
Следующее слушание по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова в 2016 году состоится 31 марта. Такое постановление сегодня, 5 марта, вынес второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Читайте также: Песков: рассчитываем, что убийцы посла Карлова будут наказаны В ходе...
5 марта 2020
МИД РФ: в Москве следят за расследованием убийства посла Андрея Карлова
В Москве внимательно следят за ходом расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова и надеются, что все причастные к этому злодеянию в итоге понесут заслуженное наказание. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам российского...
11 января 2019
Омрачённые перспективы» в экономике и сложности в политике: Радио REGNUM
Начался судебный процесс по делу об убийстве Андрея Карлова; Власти Великобритании насильственно удерживают Скрипалей; Киев раскрыл планы НАТО по Черному морю; Прогноз Всемирного банка о росте экономики России ухудшился; Новые тарифы ОСАГО начали действовать в России. Следующий выпуск новостей на...
9 января 2019
Вдова посла Карлова отказалась участвовать в судебном процессе в Анкаре
Первые слушания по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова прошли без участия его вдовы Марины. В турецком суде будет присутствовать её представитель, передает «Пятый канал». Марина Карлова рассказала, что личное участие в процессе слишком тяжело для нее. Интересы вдовы дипломата...
9 января 2019
В Анкаре начался процесс по делу об убийстве посла Андрея Карлова
Первые слушания по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова состоялись 8 января в Анкаре. Об этом сообщают «Вести». Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в числе которых — оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся на территории США. На скамье подсудимых...
9 января 2019
Мэр брянских Клинцов заплатит за поездку дочери в Турцию
Глава города Клинцы (Брянская область) Олег Шкуратов возместит расходы на поездку своей дочери и детей местных чиновников в Турцию, которая была организована благотворительным фондом. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства. «Глава города Клинцы отметил, что для того...
25 декабря 2018
Это травля: вдова посла Карлова о скандале с детьми брянских чиновников
Глава фонда имени убитого посла России в Турции Андрея Карлова Марина Карлова намерена обратиться в правоохранительные органы после публикаций брянских журналистов, в которых было рассказано о том, что дети чиновников из города Клинцы ездили в Турцию. Об этом Марина Карлова заявила 24 декабря на...
24 декабря 2018
В Анкаре почтили память убитого посла России Андрея Карлова
Память бывшего посла России в Турции Андрея Карлова, погибшего два год назад в результате покушения, почтили дипломаты посольства РФ в Анкаре. Об этом говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что в день смерти российского дипломата к его памятнику в Анкаре возложили цветы сотрудники посольства...
19 декабря 2018
В Турции сообщили о дате суда по делу об убийстве Андрея Карлова
Первое судебное заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова состоится 8 января 2019 года, сообщил турецкий телеканал NTV. Сообщается, что высший уголовный суд Анкары утвердил обвинительное заключение по делу. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе и лидеру...
8 декабря 2018
Дело об убийстве посла России в Турции довели до суда
Прокуратура Турции передала в суд уголовное дело об убийстве в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова. Всего в обвинительном заключении содержится перечень 28 обвиняемых в организации покушения на дипломата, сообщает 23 ноября Anadolu. Читайте также: В Турции задержан «куратор» убийцы посла...
23 ноября 2018
В Турции закончено следствие по убийству российского посла Андрея Карлова
В Турции закончено расследование уголовного дела об убийстве посла России Андрея Карлова, сообщает 15 ноября информагентство Anadolu. Результаты расследования переданы в прокуратуру, после утверждения которой дело отправится в суд. Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был...
15 ноября 2018
Предполагаемый «куратор» убийства посла России в Турции помещён под арест
Суд в Турции избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Шахина Согюта, подозреваемого в причастности к убийству бывшего посла России в Турции Андрея Карлова, передаёт Anadolu. Бывший сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют, по данным следствия, был...
6 апреля 2018
В Турции задержан возможный организатор убийства посла РФ Андрея Карлова
Правоохранительными органами Турции задержан экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи, подозреваемый в причастности к убийству в Анкаре посла Российской Федерации Андрея Карлова, сообщает 5 апреля агентство Anadolu. По информации агентства, задержанный, будучи членом...
5 апреля 2018
В Турции задержан «куратор» убийцы посла России Карлова
Бывший сотрудник управления информационных технологий и связи Турции задержан по подозрению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом 5 апреля сообщает агентство Anadolu. По версии следствия, задержанный выполнял роль «куратора» в убийстве дипломата. Он действовал со...
5 апреля 2018
США не исключают выдачи Гюлена по делу об убийстве посла Карлова
Минюст США рассмотрит вопрос об экстрадиции религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, после получения от турецкой стороны соответствующих документов. Об этом сообщила официальный представитель американского ведомства...
3 апреля 2018
Дружба России и Белоруссии на грани войны: Радио REGNUM
Мнимая угроза: Киев считает «Северный поток — 2» катастрофой; Дружба на грани войны: Москву и Минск разъединит визовый режим; Противостояние Западу: нужны ли РФ полноценные диппредставительства в ЕС; Ордер на арест: подробности расследования убийства посла РФ в Турции; Экономическая блокада: чем...
2 апреля 2018