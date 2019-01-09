Омрачённые перспективы» в экономике и сложности в политике: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Начался судебный процесс по делу об убийстве Андрея Карлова;
- Власти Великобритании насильственно удерживают Скрипалей;
- Киев раскрыл планы НАТО по Черному морю;
- Прогноз Всемирного банка о росте экономики России ухудшился;
- Новые тарифы ОСАГО начали действовать в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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