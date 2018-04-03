Вашингтон, 3 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Минюст США рассмотрит вопрос об экстрадиции религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова, после получения от турецкой стороны соответствующих документов. Об этом сообщила официальный представитель американского ведомства Николь Навас.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Она отметила, что решение о выдаче Гюлена будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с законодательством США. Подробнее комментировать возможность процедуры представитель минюста не стала.

«Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет», — сказала Навас информагентству ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля турецкий суд выдал ордер на арест лидера «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек по делу об убийстве российского дипломата Карлова. Именно Гюлена в Турции считают отдавшим приказ об убийстве посла.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Его убийцу, полицейского Мевлюта Алтынташа на месте ликвидировали сотрудники безопасности.

МИД РФ квалифицировал убийство посла как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Андрей Карлов был удостоен звания Героя России посмертно.

В январе стало известно о задержании в Турции участника организации ФЕТО, который, по данным силовиков, сыграл ключевую роль в убийстве Андрея Карлова.

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