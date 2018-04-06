Анкара, 6 апреля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Суд в Турции избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Шахина Согюта, подозреваемого в причастности к убийству бывшего посла России в Турции Андрея Карлова, передаёт Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийца

Бывший сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Согют, по данным следствия, был «куратором» убийцы российского посла Мевлюта Алтынташа и членом организации исламского проповедникаФетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки военного переворота в стране летом 2016 года.

Накануне, напомним, правоохранительные органы Турции сообщили о задержании Шахина Согюта.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Стрелявший — бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ — был убит при попытке турецких правоохранителей его задержать.