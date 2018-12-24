Клинцы, Брянская область, 24 декабря, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Глава фонда имени убитого посла России в Турции Андрея Карлова Марина Карлова намерена обратиться в правоохранительные органы после публикаций брянских журналистов, в которых было рассказано о том, что дети чиновников из города Клинцы ездили в Турцию. Об этом Марина Карлова заявила 24 декабря на пресс-конференции. Вдова дипломата сообщила, что считает ситуацию целенаправленной травлей себя и своего фонда.

Klinci.ru Олег Шкуратов

«Я прошу правоохранительные органы разобраться в этой ситуации. Я считаю это целенаправленной травлей меня, моего фонда… Публикация Шика (журналиста портала «Клинцы.Инфо») нанесла оскорбление мне, памяти моего мужа, репутации фонда. Раздувая эту кампанию, господин Шик не подумал о психологическом состоянии этих детей, которые достойно представили Клинцы в Турции», — цитирует Карлову РИА Новости.

По словам главы фонда, благотворительная организация действительно помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Однако на присвоение одной из улиц в турецком городе Демре имени Андрея Карлова решено было отправить активистов Юнармии. Список детей формировали в администрации Клинцов. В него вошли пять детей чиновников, остальные — из семей работников правоохранительных органов, многодетных семей и юнармейцы. Всего в Турцию ездили 50 детей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СМИ появилась информация о том, что дети чиновников, среди которых и дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, ездили в Турцию в марте 2018 года. Ситуацию уже прокомментировал губернатор Александр Богомаз. По словам главы региона, градоначальник «поступил аморально» и «не дорос до чиновника». Отметим, что также ситуацию держат на контроле в региональном отделении партии «Единой России». По итогам проверки в ЕР обещали принять соответствующие решения.