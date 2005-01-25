Суд над Михаилом Лапшиным
Глава Алтая считает, что только президент Путин сможет ему помочь
Глава Республики Алтай Михаил Лапшин провел 25 января пресс-конференцию, на которой высказал свое отношение к возбужденному генеральной прокуратурой уголовного дела по факту превышения должностных полномочий республиканских чиновников в ходе ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает...
25 января 2005
Прокуратура Республики Алтай: правительство региона и госСМИ виноваты в неудовлетворительном ходе ликвидации последствий землетрясения
Прокуратура Республики Алтай обнародовала справку о результатах проверки хода аварийно-восстановительных работ в районах республики, пострадавших от землетрясения, произошедшего здесь в сентябре 2003 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Горно-Алтайске. Приводим текст справки полностью...
11 января 2005
Правительство Республики Алтай сомневается в достоверности данных генпрокуратуры
Пресс-служба Правительства Республики Алтай распространила очередное заявление, связанное с конфликтом главы республики Михаила Лапшина с органами прокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Горно-Алтайске. Поводом для появления нового заявления стали высказывания заместителя...
23 декабря 2004
Генпрокуратура РФ будет добиваться отстранения от должности главы Республики Алтай
Генпрокуратура РФ будет добиваться отстранения от должности главы республики Алтай Михаила Лапшина в связи с нарушением конституционных прав местных жителей, пострадавших от прошлогоднего землетрясения, и неудовлетворительным ходом восстановительных работ, передает РСН. Вопрос о недоверии Лапшину...
17 декабря 2004
Михаила Лапшина оправдал суд второй инстанции
Сегодня Верховный суд республики Алтай рассмотрел кассацию прокуратуры республики на решение городского суда Горно-Алтайска по "делу Лапшина". Как сообщили ИА REGNUM в канцелярии суда, суд оставил жалобу прокуратуры без удовлетворения. Таким образом, решение суда первой инстанции о невиновности...
27 октября 2004
Решение суда - победа добра над злом: глава республики Алтай М. Лапшин
"Решение суда - победа добра над злом", - так охарактеризовал итоги судебного процесса по иску прокуратуры Глава Республики Алтай М. Лапшин. Его заявление опубликовано сегодня на официальном сайте Правительства РА. Комментируя обстоятельства судебного процесса, он заявил: - Судебное разбирательство...
23 сентября 2004
Михаил Лапшин пока не стал первым "зачищенным" губернатором
Сегодня, 21 сентября, суд города Горно-Алтайска (Республика Алтай) сегодня вынес решение по иску прокуратуры к главе региона Михаилу Лапшину. Как сообщили ИА REGNUM в канцелярии суда, суд решил оставить иск прокуратуры без удовлетворения. Как уже сообщало ИА REGNUM, прокуратура просила суд признать...
22 сентября 2004
Суд над Михаилом Лапшиным: несуществующий алтайский журналист вызывает на дуэль НТВ
Суд над главой республики Алтай получил неожиданное продолжение - журналист близкой правительству региона газеты "Звезда Алтая" Игорь Вершинин заявил в своей статье о готовности вызвать на дуэль ведущего НТВ Дмитрия Пивоварова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по мнению Вершинина, Пивоваров...
20 сентября 2004
Защита Лапшина: "Алтайцы и до землетрясения жили плохо"
В городском суде Горно-Алтайска (Республика Алтай) продолжается рассмотрение заявления прокурора республики против главы региона Михаила Лапшина. Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, прокурор просит признать факты грубых нарушений Лапшиным конституционных прав граждан на жилье, медицину и...
13 сентября 2004
Суд над Михаилом Лапшиным: защита призвала в помощь заместителя полпреда
Сегодня в городском суде Горно-Алтайска продолжился судебный процесс по иску прокуратуры Республики Алтай с требованием признать факты нарушения главой республики Михаилом Лапшиным российского законодательства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодняшнее и два предыдущих заседания были...
6 сентября 2004
Суд над Михаилом Лапшиным: за лидера республики вступилось местное МЧС
Сегодня в городском суде Горно-Алтайске состоялось первое слушание по существу заявления прокуратуры республики Алтай против главы региона Михаила Лапшина. Как сообщили ИА REGNUM в секретариате суда, прокуратура обвиняет главу региона в нарушении статей 40, 41, 43 Конституции РФ, статей 11, 25...
31 августа 2004
Защита Лапшина: "Глава республики не ответственен за правительство"
Сегодня в суде Горно-Алтайска состоялось очередное, четвертое по счету предварительное слушание по заявление прокурора Республики Алтай о признании Главы РА Михаила Лапшина нарушителем конституции и законодательства. Как уже сообщало ИА REGNUM, если суд удовлетворит иск прокуратуры, депутаты...
25 августа 2004
Михаила Лапшина судят за алтайское землетрясение
В Горно-Алтайске прошло второе предварительное судебное заседание по иску республиканской прокуратуры к главе республике Алтай Михаилу Лапшину и всему правительству. Главу региона просят признать виновным в нарушении Конституции России, федерального закона "О защите населения и территорий от...
19 августа 2004