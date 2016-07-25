Атака смертников на Ставрополье
Следствие восстановило картину нападения на полицию Ставрополья
В Ставропольском крае следствие восстаноило картину нападения на Новоселцкое РОВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Кавказском управлении следственного комитета. Следствием было допрошено более 200 свидетелей, проведены 23 обыска, назначены 138 судебных экспертиз. В итоге следователи...
25 июля 2016
СКР не подтверждает связь боевиков на Ставрополье с терактом у здания МВД
В Ставропольском крае Следстваенный комитет не подтверждает данные о возможной причастности уничтоженных 16 апреля боевиков к нападению на здание Новоселицкого отдела МВД. Об этом сообщила 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления Следственного комитета. «Такой...
18 апреля 2016
Стали известны имена убитых на Ставрополье боевиков
Стали известны имена боевиков, уничтоженных в Курском районе Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении следственного комитета. Убитыми боевиками оказались 41-летний Умар Бесленеев и 40-летний Рашид Устарханов. Расследоване уголовного дела, связанного с...
17 апреля 2016
Полицейские застрелили двух боевиков на Ставрополье
В Ставропольском крае сотрудники МВД ликвидировали минувшей ночью двух боевиков. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что при проверке документов на станции Стодеревская в Курском районе Ставропольского края, боевики открыли...
16 апреля 2016
В Москве найдены возможные соучастники нападения на РОВД на Ставрополье
Полицейские столицы совместно с коллегами со Ставрополья задержали двоих мужчин, которые могли являться сообщниками террористов, совершивших нападение на райотдел полиции в селе Новоселицкое, сообщает 13 апреля LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Жители села Китаевского...
13 апреля 2016
На Ставрополье в районе нападения на МВД снят режим КТО
В Новоселицком районе Ставропольского края снят режим контртеррористической операции, введенный после нападения на районный отдел МВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Ставрополья. Режим снят 13 апреля с 13:00. Теперь населённые пункты Новоселицкого района смогут вернуться к...
13 апреля 2016
На Ставрополье продлен режим КТО в районе нападения на отдел МВД
В Новоселицком районе Ставропольского края продлен режим контртеррористической операции на 13 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в райадминистрации. Школы и детские сады села Новоселицкого не будут работать третий день. Вместе с тем, работают государственные и муниципальные учреждения...
13 апреля 2016
Школы и детсады в Новоселицком закрыты после нападения на районную полицию
Школы и детские сады села Новоселицкого останутся закрытыми и 13 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации села. Режим контртеррористической операции сохранен. В районе действия режима КТО предпринимаются повышенные меры безопасности. Улицы постоянно патрулируются силовиками...
13 апреля 2016
Следствие Ставрополья выяснило происхождение взрывчатки террористов
Следствие выяснило происхождение взрывчатки, используемой при нападение на отдел полиции Новоселицкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Ставропольского края. Следователи выявили места сбора самодельных взрывных устройств. Были изучены все фрагменты взрывных устройств...
12 апреля 2016
На Ставрополье ведется розыск автомобилей, причастных к нападению на МВД
В правоохранительных органах региона распространена ориентировка на три автомобиля, предположительно причастных к нападениям на отдел МВД, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах региона. По подозрению в нападении задержан Ибрагим Джамалутдинов. Еще трое участников нападения на...
12 апреля 2016
На Ставрополье задержан пособник террористов-смертников, атаковавших РОВД
В Ставропольском крае правоохранительные органы задержали предполагаемого соучастника террористического акта в РОВД Новоселицкого района. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что задержан 39-летний Ибрагим Джамалутдинов...
12 апреля 2016
Ставрополью угрожают новые теракты
В Ставропольском крае сохраняется угроза терактов. Об этом заявил 12 апреля на заседании антитеррористической комиссии в Ставрополе глава краевой столицы Андрей Джатдоев, цитирует его словам газета «Вечерний Ставрополь». Также по теме: Школы и детсады в зоне КТО Ставрополья еще закрыты после атаки...
12 апреля 2016
Школы и детсады в зоне КТО Ставрополья еще закрыты после атаки смертников
В селе Новоселицком после нападения на полицейский отдел остаются закрытыми школы и детсады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации села. Вместе с тем, вернулись к работе муниципальные учреждения и магазины, кторые также были закрыты с введением на территории района режима...
12 апреля 2016
На Ставрополье после атаки смертников отменены митинги ко Дню космонавтики
В городах Ставропольского края отменено проведение митингов в честь Дня космонавтики. После атаки смертников в Новоселицком районе Ставрополья на здание районного отдела МВД в регионе отменены все увеселительные мероприятия. Режим КТО в районе нападения смертников сохранен. Так, в администрации...
12 апреля 2016
На Ставрополье обыскивают родственников участников нападения на здание МВД
В Ставропольском крае следствие выясняет обстоятельства подготовки нападения на райотдел МВД в селе Новоселицком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Ставропольского края. Следствие работает в сёлах Новоселицкое, Китаевское, Долиновское. Там проводятся обыски по местам жительства...
12 апреля 2016
Новочеркасск Ростовской области принимает меры из-за теракта на Ставрополье
В столице донского и мирового казачества предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с произошедшим в Ставропольском крае терактом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Новочеркасска 12 апреля, на экстренном заседании решено тщательнее проверять все социальные объекты...
12 апреля 2016
Следствие разыскивает очевидцев взрывов на Ставрополье
Группировка сил Оперативного штаба работает с очевидцами нападения на райотдел МВД на Ставрополье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении ФСБ. В районе нападения на полицейский отдел не отменен режим контртеррористической операции. Оперативный штаб изучает место происшествия и...
11 апреля 2016
СК: установлены личности террористов, напавших на отдел полиции
Следственные органы установили личности троих террористов-смертников, которые совершили нападение на отдел полиции в селе Новоселицкое Ставропольского края. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ. Сообщается, что в нападении на полицейский участок принимали участие жители села...
11 апреля 2016
Страшный понедельник: день ЧП с детьми – Главное 11 апреля
Неделя началась с трагических событий, участниками которых оказались дети. В парке Омска найдена сумка с мертвым младенцем 10 апреля в парке 300-летия Омска была обнаружена сумка с телом новорожденного. По данным Следственного комитета РФ по региону, тело мальчика нашли прохожие. По уточненной...
11 апреля 2016
Оперативный штаб Ставрополья призывает население к бдительности
Оперативный штаб в Ставропольском крае призывает население к усилению бдительности в связи с нападением на полицейский отдел района Ставрополья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении ФСБ. Штаб напоминает, что в регионе в момент действия КТО применяются специальные меры и временные...
11 апреля 2016