Ставрополь, 25 июля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае следствие восстаноило картину нападения на Новоселцкое РОВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Кавказском управлении следственного комитета.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Полиция

Следствием было допрошено более 200 свидетелей, проведены 23 обыска, назначены 138 судебных экспертиз. В итоге следователи установили личности троих смертников, полную картину нападени на полицию, а впоследствии задержаны соучастники нападавших.

Выяснилось, что один из нападавших Акаев ранее был осужден за убийство и ношение оружия. 19 января 2016 года он освободился из мест лишения свободы. Во время отбывания наказания Акаев начал исповедовать радикальный Ислам, а после освобождения стал близко общаться с Хайбулаевым и Абдулатиповым.

Акаев решил отомстить полицейским и задумал нападение на отдел полиции совместно с Хайбулаевым и Абдулатиповым. Он обратился к Геннадию Демченко и Тимуру Шуанову, которые по просьбе Акаева приобрели для него 7 ручных гранат РГД и одну гранату Ф-1 за 80 тысяч рублей.

11 апреля 2016 года Заур Акаев, Исай Абдулатипов и Рамазан Хайбулаев напали на административное здание отдела полиции по Новоселицкому району. Нападавшие были вооружены самодельными взрывными устройствами, ручными гранатами и обрезом охотничьего ружья.

У входа в здание один из нападавших привел в действие самодельное взрывное устройство, а двое других метнули ручные гранаты в расположенные в здании служебные помещения, после чего привели в действие самодельные взрывные устройства. Полицейские отразили атаку и все трое нападавших погибли.

Жертв среди сотрудников полиции и местных жителей нет.

Геннадию Демченко и Тимуру Шуанову предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и незаконный оборот оружия. С Шуановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Расследование уголовного дела в отношении Шуанова завершено, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.