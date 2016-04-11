Неделя началась с трагических событий, участниками которых оказались дети.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

В парке Омска найдена сумка с мертвым младенцем

10 апреля в парке 300-летия Омска была обнаружена сумка с телом новорожденного. По данным Следственного комитета РФ по региону, тело мальчика нашли прохожие. По уточненной информации, в сумке вместе с телом находился послед — плодные оболочки.

Для установления точной причины смерти ребенка будут проведены гистологические исследования. По предварительной информации, малыш был мертворожденным.

Мать ребенка объявлена в розыск.

Подробнее: В парке Омска найдена сумка с мертвым младенцем

В Норильске найден труп школьника в мусорном контейнере. 11 апреля в Норильске в мусорном контейнере возле жилого дома по улице Талнахской обнаружено тело ребенка со следами побоев. Как заявили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, тело мальчика находилось в хозяйственной сумке. Находку обнаружил дворник.

Читайте ранее: Труп школьника в мусорном контейнере обнаружил дворник

Позже выяснилось, что тело мальчика опознали его родители. Они сообщили, что 12-летний сын ушёл из дома на прогулку накануне, 10 апреля, и не вернулся. Семья считается благополучной, передаёт телеканал «24 Мир» со ссылкой на официального представителя ГСУ СК Красноярского края Ларису Нейланд. СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Ножом в спину

Еще одно ЧП произошло в городе Набережные Челны. 13-летний подросток получил удар ножом в спину во дворе школы, когда шел на занятия. В состоянии средней тяжести его доставили в Камский детский медицинский центр города.

По данным «Челнинских известий», на месте происшествия задержан юноша, ранивший школьника. Подробности инцидента выясняет полиция.

Подробнее: В Набережных Челнах подростка ударили ножом во дворе школы

В клетке с тигром

В барнаульском зоопарке амурский тигр покусал девочку. Инцидент произошел накануне, 10 апреля около 10 часов вечера. Предварительно установлено, что две несовершеннолетние девочки самовольно проникли на территорию закрытого для посетителей зоопарка «Лесная сказка» в Индустриальном районе Барнаула. Одна из них перелезла через ограждение у клетки с тигром, который ухватил ее за ноги. Подростка спасли прохожие, уточнили в СУ СК по Алтайскому краю.

В результате ребенок получил рваные раны ног и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

По словам директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева, напало на девочку 9-летнее животное по кличке Лотос, которое недавно прибыло в Барнаул из зоопарка Северска в рамках обмена животными, сообщил ИД «Алтапресс».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он пообещал, что в зоопарке будут усилены меры безопасности.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов отметил, что школьницы, скорее всего, виноваты в ЧП сами. «Врачи дают положительный прогноз в лечении пострадавшей от тигра школьницы», — написал Астахов в своем Twitter. Он отметил, что раны тяжелые, однако не критические благодаря оперативной помощи.

По его словам, «воспитывать, видимо, поздно». «Слишком дорогая расплата за совсем «недетские шалости». Дразнить тигра — это рисковать Жизнью. Глупость и хулиганство. Премия Дарвина плачет!» — написал Астахов.

Зоологи также заявили, что ответственность за ЧП с нападением тигра на ребенка лежит на родителях. «В 10 часов вечера большие кошки уже спят, поэтому разбудить тигра в это время — очень опрометчивый шаг! Еще неизвестно, кто больший стресс испытал: животное или человек. Тигр был разбужен, и девушки пытались проникнуть к нему в клетку. Расстояние между решетками в клетке не позволяет протиснуться человеку, но нога может пройти. Поэтому подростки сами спровоцировали данное поведение животного. У сытого животного нет потребности в охоте, поэтому в этом случае не может быть и речи о нападении тигра на девочек с тем, чтобы их съесть. Если бы у тигра была такая цель, то девочка бы погибла. Лотос повел себя, как обычный хищник, охраняющий свою территорию», — отметила доцент кафедры зоологии и физиологии, к.б.н. Алтайского госуниверситета Татьяна Антоненко.

Подробнее о произошедшем:

ЧП в барнаульском зоопарке: тигр схватил за ноги девочку

Директор зоопарка Барнаула: Школьницы подошли вплотную к клетке с тигром

Еще неизвестно, кто больший стресс испытал: зоологи о ЧП в зоопарке

В зоопарке Барнаула сочли реакцию тигра, покусавшего школьницу, адекватной

Жизни девочки, сделавшей селфи с тигром, ничего не угрожает

Атака смертников в Ставрополье

В селе Новоселицком Ставропольского края 11 апреля три человека с гранатами пытались проникнуть в административное здание отдела МВД РФ. По предварительным данным СМИ, это были террористы-смертники. Сначала они открыли огонь по РОВД, а потом подорвали себя, сообщал LifeNews. «Ответным огнем полицейских двое нападавших были уничтожены, один совершил самоподрыв», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Взрывом повреждено здание полиции и припаркованные близ учреждения автомобили.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)».

СКР подтвердил самоподрыв одного из участников нападения и уничтожение силовиками еще двоих.

В связи с «террористической атакой» в населенном пункте была произведена эвакуация детей из школ и детских садов.

Оперативный штаб в Ставропольском крае призвал население к усилению бдительности в связи с нападением на полицейский отдел района Ставрополья. Как сообщили в краевом управлении ФСБ, гражданам рекомендовано не поддаваться панике и не использовать вблизи оцепления средства мобильной связи.

В соцучреждениях Ставрополья после взрывов ужесточён пропускной режим.

Подробнее: У здания МВД в селе Новоселицкое подорвали себя террористы-смертники

Оперативный штаб Ставрополья призывает население к бдительности

По факту нападения на полицию Ставрополья возбуждено уголовное дело

Глава Ставрополья дал распоряжения на месте взрыва у здания МВД