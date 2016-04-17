Ставрополь, 17 апреля, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



Surian Soosay Боевик

Стали известны имена боевиков, уничтоженных в Курском районе Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении следственного комитета.

Убитыми боевиками оказались 41-летний Умар Бесленеев и 40-летний Рашид Устарханов.

Расследоване уголовного дела, связанного с посягательством боевиками на жизнь полицейских передано в производство отдела по расследованию особо важных дел. Созданная следственная группа уже изучила место происшествия.

По данным следствия, ночью 16 апреля на проселочной автодороге «Серноводское — Стодеревское» в 4 км от села Серноводского Курского полицейские решили осмотреть стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ». Но находящиеся там мужчины открыли огонь по полицейским, после чего ответным огнем были уничтожены.

Никто из сотрудников полиции не пострадал.

По факту посягательства на жизнь полицейских и незаконное хранение оружия возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что в восточных районах Ставрополья зафиксировано обострение обстановки еще на минувшей неделе. 11 апреля три террориста-смертника совершили нападение на отдел полиции Новоселицкого района. После того, как нападавшие начали закидывать вход в здание полицию гранатами, двое из них уничтожены, еще один подорвался сам.

После этого подъезды к селу были отрезаны, пособник террористов задержан, выяснены все обстоятельства нападения. В регионе усилены меры безопасности. Под особую охрану взяты все дороги и соцобъекты.