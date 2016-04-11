Ставрополь, 11 апреля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Следственные органы установили личности троих террористов-смертников, которые совершили нападение на отдел полиции в селе Новоселицкое Ставропольского края. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

26.mvd.ru Ставропольская полиция

Сообщается, что в нападении на полицейский участок принимали участие жители села Китаевского Заур Акаев, Рамазан Хайбулаев и Исай Абдулатипов. Все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Напомним, сегодня трое боевиков, обвешанные гранатами, попытались войти в здание отдела полиции по Новоселицкому району и устроить теракт, но их попытка провалилась. Двое нападавших были застрелены полицейскими, а третий совершил самоподрыв, в результате которого никто не пострадал.

В результате взрыва здание отдела полиции и припаркованные рядом автомобили получили повреждения. Взрывчатка, которую боевики прикрепили к своим телам, была начинена поражающими элементами. Осколки разлетелись по соседним дворам. Правоохранители указывают, что избежать жертв и пострадавших удалось чудом.

Место происшествия оцеплено, в Ставропольском крае введен режим контртеррористической операции (КТО). В поселке дежурят БТРы. В небе барражируют боевые вертолеты. В селе, где произошла атака, эвакуировали детсады, школы и больницу.

Проводятся следственные мероприятия.