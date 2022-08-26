Пожар в Новохоперском психоневрологическом интернате
Талибы* в Афганистане заблокировали доступ к сотням тысяч интернет-страниц
Министерство связи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что заблокировало более 23 миллионов интернет-страниц из-за их «аморального содержания». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International. В то же время высокопоставленный чиновник министерства подтвердил...
26 августа 2022
Виновным в гибели 23 подопечных воронежского интерната суд огласил приговор
В Воронежской области вынесен обвинительный приговор по делу о гибели 23 человек в результате пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры 23 августа, на скамье подсудимых оказались директор и заведующий хозяйством интерната...
23 августа 2018
Дело о гибели 23 пациентов интерната под Воронежем передано в суд
Следственный комитет России объявил об окончании расследования уголовного дела о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области 12 декабря 2015 года — тогда в огне погибли 23 человека. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщила 13 июля...
13 июля 2018
В воронежской Алфёровке открыли новый психоневрологический интернат
Новохоперский психоневрологический интернат в селе Алфёровка Новохоперского района Воронежской области, построенный на месте сгоревшего в 2016 году учреждения, сдан строителями. Построенный всего за год интернат 13 июня посетили губернатор Алексей Гордеев и заместитель председателя Совета Федерации...
14 июня 2017
На те же грабли: под Воронежем дом инвалидов оказался под угрозой пожара
Нарушения пожарной безопасности в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Каширском районе Воронежской области выявила областная прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 27 марта. В числе нарушений, которые прокуроры выявили в ходе...
27 марта 2017
Заново отстроенный после пожара интернат под Воронежем откроют в мае
Новое здание психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области планируется ввести в строй в мае этого года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 13 марта на встрече главы региона Алексея Гордеева с...
13 марта 2017
Психоневрологический интернат в воронежской Алферовке сдадут в 2017 году
Здание психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского муниципального района Воронежской области планируется сдать в первом полугодии 2017 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, доложил губернатору Алексею Гордееву руководитель...
21 ноября 2016
Для сгоревшего в воронежской Алферовке интерната нашли подрядчика
В Воронежской области выбран подрядчик для разработки рабочей документации и реконструкции БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат», сгоревшего в декабре 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документацию, размещенную на портале госзакупок. Повторный открытый...
13 мая 2016
Воронежский губернатор назначил руководителя департамента соцзащиты
Андрей Измалков назначен руководителем департамента социальной защиты Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе губернатора. Указ о назначении Измалкова подписал глава региона Алексей Гордеев. Новый руководитель приступает к работе с 15 апреля, срок его...
15 апреля 2016
Костромской психоневрологический интернат небезопасен для пациентов
В ОГБУ «Кадыйский психоневрологический интернат» (Костромская область) обнаружены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, директору учреждения внесено представление об их устранении. В ходе прокурорской проверки были...
15 февраля 2016
Воронежская область: реконструкция сгоревшего интерната начнется в марте
К реконструкции здания Новохоперского психоневрологического диспансера, сгоревшего в декабре 2015 года, планируется приступить в марте. Об этом губернатору Воронежской области Алексею Гордееву доложил 29 января руководитель департамента строительной политики области Олег Гречишников, сообщили...
29 января 2016
Глава ГУ МЧС Воронежской области пошел на повышение
Начальник Главного управления МЧС по Воронежской области переходит на должность первого заместителя начальника Центрального регионального Центра МЧС России. К исполнению обязанностей на новом посту Игорь Кобзев приступит с 1 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального...
27 января 2016
После пожара в интернате под Воронежем приняты «кадровые решения»
Руководители воронежских надзорных органов, недостаточно тщательно проводивших проверки в Новохоперском психоневрологическом интернате, уволены. Решения приняты по результатам служебной проверки. Об этом было заявлено 25 января на еженедельном совещании в областном правительстве, сообщили...
26 января 2016
Прокуратура сочла пожароопасной брянскую психбольницу
Прокуратура Брянска провела проверку в лечебных заведениях с круглосуточным пребыванием людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, нарушения правил пожарной безопасности найдены в двух больницах. Так, в отделении психологической помощи семье и детям с социальной гостиницей для женщин...
19 января 2016
Отставки, выборы и фестивали: Воронежская область в 2015 году
2015 год для Воронежской области оказался богат как на позитивные события, так и на чрезвычайные происшествия. Не раз регион оказывался в центре внимания не только российских, но и зарубежных СМИ. Выборы и скандалы Одним из главных событий политической жизни Воронежской области стали, безусловно...
28 декабря 2015
Депутат против избиркома и бесспорный бюджет: Воронеж за неделю
На минувшей неделе получил развитие конфликт между областной избирательной комиссией и депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олега Пахолкова. Представители избиркома обвинили Пахолкова в срыве работы двух территориальных избирательных комиссий в ночь на 14 сентября — при подсчете голосов на...
28 декабря 2015
Воронежские храмы проверяют на пожарную безопасность
Массовые проверки состояния пожарной безопасности в храмах пройдут на территории Воронежской области до 30 декабря. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона на еженедельном совещании 21 декабря замначальника ГУ МЧС РФ по региону Иван Уваров...
22 декабря 2015
Взятки и отставки: Воронеж за неделю
Одной из основных тем минувшей недели стали последствия пожара в психоневрологическом интернате, произошедшего 13 декабря. Тогда, напомним, погибли 23 человека. Уже в начале недели из трагедии были сделаны выводы, по крайней мере, административные. С поста руководителя департамента социальной...
21 декабря 2015
800 нарушений в соцучреждениях нашла воронежская прокуратура
Более 800 нарушений законодательства о противопожарной безопасности в социальных учреждениях выявила прокуратура Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Проверки, напомним, стартовали 13 декабря — после того, как в...
18 декабря 2015
В МЧС назвали две возможных причины пожара в интернате под Воронежем
Наиболее вероятными причинами пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате под Воронежем могут быть аварийный режим работы электроустановок и неосторожное обращение с огнем. Об этом сегодня, 18 декабря на пресс-конференции в ТАСС (Москва) сообщил замдиректора департамента надзорной...
18 декабря 2015