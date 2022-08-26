* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министерство связи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что заблокировало более 23 миллионов интернет-страниц из-за их «аморального содержания». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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В то же время высокопоставленный чиновник министерства подтвердил, что Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократил сотрудничество с этим учреждением. Он заявил, что причиной этого является непризнание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает TOLO news, министр связи правительства «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наджибулла Хаккани раскритиковал молодых пользователей Сети, которые, несмотря на свою бедность, тратят время на просмотр этих страниц вместо того, чтобы работать.

Перед этим правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также издало приказ о запрете афганским пользователям доступа к популярным играм PUBG и Tik Tok.

Масуд Латиф, технический директор министерства связи, признал, что компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (бывшая Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) сократила свои деловые отношения с министерством из-за непризнания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сотрудничает с властями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в управлении и предотвращении закрытия их страниц в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце мая, после того как Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыл ряд медиа-страниц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила Afghanistan International, что закрытие медиа-страниц радикалов в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связано с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются террористической группировкой, находящейся под санкциями в соответствии с законодательством США.

Кроме того, в последнее время, когда пользователи Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищут имена официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в браузере этой сети, они сталкиваются с предупреждающим сообщением. Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупреждает пользователей, что, если они нарушат критерии сети, их учётная запись будет ограничена или закрыта.