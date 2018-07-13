Воронеж, 13 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил об окончании расследования уголовного дела о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области 12 декабря 2015 года — тогда в огне погибли 23 человека. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщила 13 июля пресс-служба СКР.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Обвиняемыми по уголовному делу проходят директор интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством интерната Юрий Дыхненко. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Следствие считает, что обвиняемые, ответственные за соблюдение норм пожарной безопасности, не обеспечили установку на чердаке в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации, а также не организовали обучение персонала алгоритму действий в случае пожара.

В результате пожар не был вовремя обнаружен персоналом интерната, что не позволило быстро провести эвакуацию. Как сообщало ИА REGNUM, тогда в огне погибли 23 пациента, 24 пострадали. По словам очевидцев, тех, кого удалось спасти, сотрудники интерната буквально выносили на себе.

Добавим, что после пожара было сначала заявлено о расформировании интерната, однако потом принято решение о строительстве нового здания.