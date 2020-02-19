Исчезновение рейса MH370 над Индийским океаном
Экс-премьер Австралии раскрыл причину исчезновения рейса MH370 в 2014 году
Причиной исчезновения в Индийском океане самолёта Boeing 777−200, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines, в марте 2014 года стало самоубийство пилота рейса MH370. Об этом заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт, сообщает газета Daily Mail. Читайте также: Рейс MH370 Malaysia...
19 февраля 2020
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post. По версии эксперта...
7 июля 2019
Берлин нашёл след США в деле о крушении Boeing над Донбассом: Радио REGNUM
В Германии нашли след США в крушении MH17 над Донбассом; Компания «Роснефть» прокомментировала покупку нефти у Венесуэлы; В Кремле отреагировали на высказывание Даудова о кровной мести; Модель выплат социальных доплат к пенсиям изменится; В Китае потерпел крушение военный самолёт. Следующий выпуск...
12 марта 2019
В Германии подозревают США в причастности к крушению MH17 над Донбассом
Соединённые Штаты могут быть причастны к крушению Boeing-777, который разбился в 2014 году под Донецком. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. Также, по его словам, имеет отношение Вашингтон и к исчезновению такого же самолёта в небе над Тихим океаном...
12 марта 2019
Киеву предрекают гибель на Азовском море: Радио REGNUM
Поставка систем С-300 в Сирию не несёт угрозы для третьих стран; Украинской военной базе предрекают гибель; В России принят закон об уголовном наказании за увольнение предпенсионеров; В администрацию президента РФ передан 1 млн подписей против пенсионной реформы; Воссозданы последние минуты полета...
25 сентября 2018
Канал National Geographic воссоздал последние минуты полета рейса MH370
Реконструкция последних минут полета пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 777 воссоздана в новом документальном фильме National Geographic. Трейлер ленты был опубликован в Youtube. Авторы документального фильма, премьера которого состоится 27 сентября, показали, как пассажирский лайнер с 227...
25 сентября 2018
Глава гражданской авиации Малайзии уволился после доклада по Boeing
В Малайзии подал в отставку руководитель департамента гражданской авиации страны Ажарудин Рахман после доклада по пропавшему Boeing 777, выполнявшего в 2014 г. рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Рахмана. По его словам, в докладе, который...
31 июля 2018
В Пекине надеются на продолжение работы по делу о пропавшем MH370
Власти Китая рассчитывают, что стороны продолжат работу по расследованию обстоятельств исчезновения самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, заявил 30 июля журналистам официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. «Китай всегда уделял повышенное внимание всем...
30 июля 2018
Причины исчезновения малайзийского Boeing-777 не установлены
Представителям специальной комиссии Малайзии не удалось установить причины исчезновения пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщил сотрудникам средств массовой информации (СМИ) руководитель следственной группы Ко Су Чон...
30 июля 2018
Малайзия возобновит поиски Boeing MH370 при обнаружении новых данных
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил 30 мая, что поиски пропавшего Boeing 777−200, совершавшего рейс MH370, возобновятся в случае обнаружения новых свидетельств о произошедшем, сообщает британское агентство Reuters. Поиски пропавшего в Индийском океане самолета авиакомпании Malaysia...
30 мая 2018
Работы в зоне поисков малайзийского Boeing завершат в мае − СМИ
Представители американской компании Ocean Infinity 29 мая прекратят поиски малайзийского пассажирского самолета Boeing 777, пропавшего в 2014 году. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лоуок. «Я поднял этот вопрос в кабинете министров, — сказал Лоуок. —...
23 мая 2018
Власти Малайзии могут изменить условия контракта на поиск пропавшего Boeing
Условия контракта на поиск пропавшего Boeing-777, выполнявшего в 2014 году рейс MH370 и пропавшего с экрана радаров, будут изменены. Об этом 23 мая сообщил новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. «Если контракт не является эффективным, то может быть аннулирован», — цитирует агентство...
23 мая 2018
Эксперт: пассажиры малайзийского рейса MH370 были преднамеренно убиты
Спустя более чем четыре года со дня исчезновения малайзийского Боинга-777, летевшего рейсом Куала-Лумпур — Пекин, выходит книга канадского эксперта Ларри Вэнса, посвященная исчезновению самолета, пишет немецкое издание Welt. В книге под названием «MH370 — Mystery Solved» («Борт MH370: разгадка...
22 мая 2018
В США предположили, что пилот рейса MH370 сознательно разбил самолет
Исчезнувший четыре года назад пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог быть уничтожен его командиром сознательно, пишет The Independent со ссылкой на группу экспертов, расследовавших инцидент. Авиакомпания Malaysia Airlines выполняла регулярный рейс 8 марта 2014...
15 мая 2018
Исландию втягивают в войну с Россией: Радио REGNUM
Россия — Швеция: возможен ли конфликт; Сообразить на троих: Прибалтика делит деньги ЕС; Заблуждение: обломки малазийского Boeing не найдены; Преступление против памяти: в Литве вандалы осквернили советский памятник; Призыв к здравому смыслу: Исландию втягивают в информационную войну с Россией
20 марта 2018
Власти Малайзии: Слухи об обнаружении обломков Boeing 777 – безосновательны
Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лайя прокомментировал заявление австралийского инженера Питера Макмэхона, ранее сообщившего об обнаружении с помощью карт Google обломков пропавшего малайзийского самолета Boeing 777. Об этом сообщает газета New Straits Times. По словам главы транспортного...
20 марта 2018
Власти Малайзии прокомментировали слухи об обнаружении обломков Boeing
Заявление австралийского эксперта-любителя Питера Макмэхона о том, что обломки пропавшего в Индийском океане Boeing якобы находятся в районе одного из Сейшельских островов, может ввести людей в заблуждение. Об этом, как передает газета New Straits Times, сообщил министр транспорта Малайзии Лиоу...
20 марта 2018
Исчезнувший малайзийский Boeing «нашли» на спутниковой карте
Обломки пропавшего в Индийском океане «Боинга», следовавшего рейсом MH370 из Малайзии в Китай, находятся в районе одного из Сейшельских островов. Об этом заявил австралийский энтузиаст Питер Макмэхон, пишет The Sun. На протяжении четырех лет эксперт-любитель следил за расследованием катастрофы...
20 марта 2018
Малайзия вновь разыскивает исчезнувший Boeing МН370
В Индийском океане началась операция по поиску пропавшего в 2014 году лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 23 января информирует в микроблоге управление гражданской авиации Малайзии. К работам приступила американская компания Ocean Infinity. На месте поисков находится судно Seabed...
23 января 2018
«Глупости» в Москве и любовь в Киеве: Радио REGNUM
Враждебный захват посольства в США: МИД России заявил об ответных мерах; Три года безрезультатных поисков: Австралия не нашла пропавший малайзийский Boeing; Любовь к Евросоюзу: к кому «тепло» относятся граждане Украины; «Глупости»: в Кремле прокомментировали слухи о предложении Поклонской сдать...
3 октября 2017