Вашингтон, 7 июля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Потенциальный угонщик ещё до посадки пассажиров мог пробраться в самолёт Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», пропавший с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщил эксперт по авиационной безопасности Тим Термини, мнение которого приводит газета The New York Post.

Aero Icarus from Züric Разбившийся самолёт за 10 лет до катастрофы

По версии эксперта, злоумышленник мог заранее спланировать акцию и захватить воздушное судно уже после взлета.

Термини добавил, что существует еще три версии гибели пассажирского воздушного судна, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин.

По его словам, Boeing-777 мог захватить один из членов экипажа, крушение воздушного судна спровоцировал кто-то из наземных служб, а также пассажир-захватчик.

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года. На борту воздушного судна находились 239 человек.