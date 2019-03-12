Москва, 12 марта, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут быть причастны к крушению Boeing-777, который разбился в 2014 году под Донецком. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский. Также, по его словам, имеет отношение Вашингтон и к исчезновению такого же самолёта в небе над Тихим океаном в марте 2014 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Читайте также: Генпрокуратура РФ отвергла причастность граждан России к делу Boeing MH17

Минобороны РФ подтвердило подлинность документов о сбившей МН17 ракете

В своих выводах политолог основывается на итогах переговоров канцлера Германии с главой оборонного ведомства страны, которые всплыли совсем недавно. Согласно источникам, Меркель якобы отказала в оказании военной помощи Украине в области Керчи. Эксперт полагает, что причина такого решения — участие украинских военных в провокациях совместно с США.

Сосновский напомнил и о провокации украинский военных кораблей, которую суда совершили недалеко от Керченского пролива в ноябре 2018 года. Согласно появившейся информации, корабли ВМС Украины сопровождались самолётами НАТО «Авакс». В случае проявления враждебности с российской стороны они были бы вынуждены атаковать, что привело бы к конфликту между Североатлантическим альянсом и Москвой.

«Не случайно на днях в немецких СМИ появился материал, в котором были раскрыты подробности пропажи малайзийского Boeing в марте 2014 году», — отметил политолог, ссылаясь на информацию СМИ.

Ранее в сюжете: Причины исчезновения малайзийского Boeing-777 не установлены

Сообщалось, что исчезновение Boeing-777 связано с тем, что он оказался в зоне манёвров США и Малайзии. В материале также отмечено, что аналогичные манёвры привели к крушению МН17 в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, малайзийский Boeing 777−200, принадлежащий авиакомпании Malaysia Airlines, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта, совершавшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, находились 227 человек и 12 членов экипажа.

17 июля 2014 года над территорией Донецкой Народной Республики разбился малайзийский самолёт с 298 людьми на борту. Украина, которая несла ответственность за безопасность полётов, обвинила Россию и ДНР в обстреле воздушного судна с земли.