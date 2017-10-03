«Глупости» в Москве и любовь в Киеве: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Враждебный захват посольства в США: МИД России заявил об ответных мерах;
- Три года безрезультатных поисков: Австралия не нашла пропавший малайзийский Boeing;
- Любовь к Евросоюзу: к кому «тепло» относятся граждане Украины;
- «Глупости»: в Кремле прокомментировали слухи о предложении Поклонской сдать мандат;
- Полгода со дня теракта в Петербурге: панихида и цветы у метро.