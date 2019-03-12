Берлин нашёл след США в деле о крушении Boeing над Донбассом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Германии нашли след США в крушении MH17 над Донбассом;
- Компания «Роснефть» прокомментировала покупку нефти у Венесуэлы;
- В Кремле отреагировали на высказывание Даудова о кровной мести;
- Модель выплат социальных доплат к пенсиям изменится;
- В Китае потерпел крушение военный самолёт.
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