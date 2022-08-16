Обрушение казармы в Омске
Названа причина обрушения казармы в Омске в 2015 году
Следственный комитет России заявил, что обрушение армейской казармы в Омске в 2015 году, в результате чего погибли 24 солдата, стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 16...
16 августа 2022
Здание омской казармы, где погибли 24 десантника, хотят снести
На судебном процессе по уголовному делу о гибели 24 десантников в результате произошедшего в 2015 году обрушения казармы омского учебного центра ВДВ разразился скандал. Минобороны РФ выступило с ходатайством о прекращении экспертных работ в здании казармы и её сносе. Объяснили это опасениями за...
30 августа 2021
Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек
В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ. Главное военное следственное управление СКР завершило предварительное следствие по уголовному делу, которое было возбуждено по факту обрушения...
22 января 2020
Семьи погибших при обрушении казармы в Омске начали знакомиться с делом
Родственники жертв обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске, произошедшего в июле 2015 года и унёсшего жизни 24 человек, приступили к ознакомлению с материалами расследования. По словам адвоката Ольги Рыбаковой, представляющей интересы части родственников жертв трагедии, следователи...
13 августа 2018
Поиск министров и «преступление против жителей» – главное в Омской области
Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM Бурков ищет министров Одним из самых обсуждаемых в Омске событий стала встреча президента РФ Владимира Путина с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, среди которых — врио губернатора Омской области...
26 апреля 2018
Ветхое жилье и уроки молоковедения — главное в Омской области
Главные события Омской области в нашем специальном обзоре. Миллиарды на расселение В Омске для расселения 123 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, требуется более 3,3 млрд руб. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, «дальнейшую возможность переселения граждан из...
7 сентября 2016
Фигурантов дела об обрушении казармы под Омском выпустили на свободу
Гендиректор ООО «Ремэксстрой» Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов, которые обвиняются по делу об обрушении в 2015 г. казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омской области, отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Отмечается, что...
22 июля 2016
В Омске почтили память десантников, погибших при обрушении казармы
В Омске сегодня, 12 июля, почтили память военнослужащих 242 учебного центра ВДВ, трагически погибших ровно год назад при обрушении казармы в поселке Светлом. В Омск прибыли родственники погибших и пострадавших. Также в памятных мероприятиях приняли участие командующий ВДВ Владимир Шаманов и...
12 июля 2016
Шойгу в Омской области посетит учебный центр ВДВ
В Омскую область прибыл министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, глава военного ведомства проинспектирует воинские части, а также проверит ход строительства объектов учебно-боевой и социальной инфраструктуры воинских частей и учебных заведений...
8 февраля 2016
Выборы губернатора и гибель десантников – Омская область в 2015 году
Уходящий год принес Омской области множество важных политических и не только событий. Среди них отмена прямых выборов глав муниципалитетов, выборы губернатора, перестановки в областной власти. К сожалению, не обошлось и без происшествий, в поселке Светлом в результате обрушения казармы погибли 24...
29 декабря 2015
Начальника омского учебного центра ВДВ освободят из-под домашнего ареста
Бывший начальник 242-го Учебного центра ВДВ, полковник Олег Пономарев 14 сентября будет освобожден из-под домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омском гарнизонном военном суде. Заседание суда состоялось вчера, 8 сентября. Как уточнили в суде, меру пресечения полковнику будут избирать...
9 сентября 2015
В Омске заложили часовню в память о погибших десантниках
В поселке Светлый состоялась закладка мемориального камня на месте часовни в память о воинах-десантниках, погибших при обрушении казармы в 242 учебном центре ВДВ. Участие в траурных мероприятиях принял командующий ВДВ Владимир Шаманов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. В Светлом сегодня...
20 августа 2015
СМИ: Появилась новая версия гибели 24 десантников в Омске
Назначенная главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР комплексная судебная строительная экспертиза причин обрушения казармы в Омске установила, что в 2013 году в здании проводился полноценный капитальный ремонт. То есть ремонтировались не только «инженерные сети, полы и кровля», как...
3 августа 2015
Девять пострадавших в Омске десантников выздоровели
Командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов сообщил, что девять выздоровевших десантников, пострадавших при обрушении казармы в Светлом, проходят курс реабилитации в санатории под Солнечногорском. «Девять десантников уже выздоровели и проходят реабилитацию в военном санатории под Солнечногорском», —...
29 июля 2015
Семьи погибших омских десантников получили по 400 тыс. руб
Семьям погибших и пострадавших десантников оказана материальная помощь, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Из резервного фонда облправительства по поручению главы региона Виктора Назарова выделено 3 миллиона рублей для семей погибших и пострадавших военнослужащих в результате обрушения...
27 июля 2015
В ГД просят изменить меру пресечения обвиняемому по делу обрушения казармы
Член комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть возможность смягчения меры пресечения арестованному по делу об обрушении казармы в Омске начальнику 242-го УЦ ВДВ полковнику Олегу Пономареву...
27 июля 2015
Семьи погибших в Омске новосибирских десантников получат по 100 тыс. рублей
По 100 тысяч рублей будет выделено из бюджета Новосибирской области в качестве социальной помощи семьям погибших при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске новосибирцев Ильи Филянина и Михаила Игошева. Деньги будут выделены дополнительно к тем выплатам, которые предусмотрены на федеральном...
24 июля 2015
Шойгу раскрыл причины обрушения казармы в Омске
Обрушение казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло из-за некачественной кладки 1975 г. и ошибок во время ремонта 2013 г., заявил 24 июля министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, большинство конструкций были сделаны практически без раствора, а ремонт же лишь усугубил ситуацию...
24 июля 2015
Семьи погибших в Омске десантников получили выплаты
Страховая группа СОГАЗ выплатила 54,9 млн рублей страхового возмещения семьям 24 военнослужащих, погибших при обрушении казармы под Омском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе страховой группы, помимо этого им перечислили единовременные пособия на общую сумму 78,9 млн рублей из средств...
24 июля 2015
Обрушение казармы в Омске: СКР начал проверки в «Спецстрое»
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении должностных лиц, принимавших участие в организации и проведении строительных работ на территории омского поселка Светлый, где произошло обрушение казармы. Об этом сообщил сегодня, 23 июля, официальный представитель СКР...
23 июля 2015