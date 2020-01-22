Омск, 22 января, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ.

Суд

Главное военное следственное управление СКР завершило предварительное следствие по уголовному делу, которое было возбуждено по факту обрушения казармы в посёлке Светлый Омской области. В числе обвиняемых — экс-замначальника по производству ГУССТ № 9 при Спецстрое России Алексей Дубинин, экс-начальник СМУ-916 Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса СМУ-916 Федор Ержанин, экс-инженер первой категории отдела технического надзора проектного офиса СМУ-916 Николай Гашенко. Также среди обвиняемых — бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк, экс-замруководителя РУЗКС ЦВО Александр Савустьян, старший инженер-инспектор инспекции технического надзора РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко, директор ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, экс-руководитель проекта ООО «РемЭксСтрой» Дмитрий Баязов. Ещё двое обвиняемых — бывший командир войсковой части 64 712 полковник Олег Пономарев, экс-заместитель командира этой войсковой части по тылу — начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и так далее. Кроме того, Пархоменко обвиняется в получении взятки.

Предварительное следствие установило, что казарма возводилась в семидесятых годах ХХ века. При её строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание было признано аварийным.

Капитальный ремонт начали и делали без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом, например, деревянные полы меняли на бетонные.

Многочисленные нарушения требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков привели к существенному увеличению нагрузки на строительные конструкции. Также была уменьшена несущая способность простенков первого этажа.

Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц тот факт, что ремонт был некачественным. В декабре 2013 года было принято решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Последний субподрядный договор на их выполнение заключили в мае 2015 года.

12 июля 2015 года произошло частичное обрушение здания. Погибли 24 военнослужащих по призыву. 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания. Допрошены свидетели, работники, выполнявшие работы по капремонту казармы, и другие. Всего более 100 человек. Проведены десятки различных экспертиз. Получено заключение технической комиссии военного ведомства об обстоятельствах частичного обрушения казармы.

Установлено, что из-за некачественного капремонта общей стоимостью более 195,9 млн рублей ещё три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. Личный состав расселили по другим объектам.

Проведены уникальные комплексные экспертизы. Например, с помощью компьютерного моделирования воспроизведён механизм произошедшей катастрофы.

52 потерпевших и их представители, а также обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами уголовного дела в 2018 году. Объём дела — 412 томов.

По данным СКР, пятеро обвиняемых «стали явно затягивать данный процесс». В связи с этим суд по ходатайству военных следователей ограничил им срок ознакомления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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