Уходящий год принес Омской области множество важных политических и не только событий. Среди них отмена прямых выборов глав муниципалитетов, выборы губернатора, перестановки в областной власти. К сожалению, не обошлось и без происшествий, в поселке Светлом в результате обрушения казармы погибли 24 молодых десантника.

omskportal.ru В Омске

«Непрямые» выборы

В этом году в регионе утвердили новый порядок избрания глав муниципальных образований.

Областной парламент 19 марта во всех чтениях отменил прямые выборы глав исполнительной власти муниципальных образований. Теперь в регионе кандидатура на пост главы муниципального образования выдвигается на основании решения, принятого депутатами районных и городских советов, рассматривается и утверждается конкурсной комиссией.

«Главное в управлении территориями — это кадры, способные взять на себя груз ответственности за их развитие. Управление зависит от человека, а не от его партийной принадлежности. Нужны управленцы», — заявил тогда спикер областного парламента Владимир Варнавский. По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова, такой порядок сохраняет принцип выборности.

«Что касается прямых выборов, у нас в регионе явка была крайне низкая. Последние выборы мэра в июне 2012 года прошли при явке 15% избирателей на участке. Интереса, прежде всего всенародного, к муниципальным выборам в регионе не было. Соответственно, прямые выборы заменили на непрямые, это нельзя назвать отменой выборов. Более того, я считаю, что в условиях экономического кризиса это правильно. На прямые выборы нужно достаточно много средств, а у нас итак дефицит бюджета и регионального, и городских», — прокомментировала ИА REGNUM в марте отмену прямых выборов омский политолог Инна Ветренко.

Добавим, полномочия мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают в марте 2017 года.

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Губернаторские выборы

Жители Омской области в этом году выбирали губернатора региона.

По оценкам политологов, предвыборная гонка была достаточно интересной, а в чем-то даже скандальной.

Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова президент РФ Владимир Путин подписал 14 мая текущего года. Назаров стал и. о. главы региона. Вскоре о своих намерениях участвовать в предвыборной гонке заявили несколько кандидатов: ветеран правоохранительных органов Михаил Федорченко, депутаты Госдумы Ян Зелинский (ЛДПР) и Олег Денисенко. Последний, будучи депутатом от КПРФ, не являлся членом партии, что мгновенно породило массу вопросов к будущему кандидату. В последствии ряд политологов и местных СМИ провозгласили Денисенко главным соперником действующего руководителя области.

11 июня Законодательное собрание Омской области официально назначило выборы губернатора на единый день голосования — 13 сентября 2015 года. Кандидаты начали сдавать документы в избирком. Первыми сдали Назаров от «ЕР», Федорченко, выдвинутый партией «Достоинство», Зелинский от ЛДПР и москвич Денисенко, которого выдвинули местные коммунисты. Затем своего кандидата выдвинула «Родина» — им стал председатель совета областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Дворецкий. Омские «эсеры» выдвинули директора омского филиала ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Иосифа Дроботенко. «Российская партия пенсионеров за справедливость» выдвинула бизнесмена Александра Стрельникова. Восьмым кандидатом на пост главы региона стал первый секретарь комитета Волгоградского областного отделения партии «Коммунисты России» Александр Подзоров. Впрочем, до финала дошли лишь пятеро кандидатов, трое выбыли по разным причинам.

В начале июня Денисенко заявил, что «муниципальный фильтр пройден». Однако вскоре стало известно, что у него имеются трудности с прохождением муниципального фильтра. В начале августа облизбирком принял резонансное решение — снял кандидата от КПРФ с выборов. Денисенко отказали в регистрации, так как нашли среди 245 представленных в его поддержку подписей «двойные». Выяснилось, что коммуниста с 42-летним стажем, депутат Крутинского райсовета Нина Лушова сначала подписалась за Назарова, а потом за Денисенко. Дворецкий, Назаров, Подзоров и Зелинский удостоверения кандидатов получили.

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Вернуться в предвыборную гонку Денисенко удалось лишь в конце августа, после соответствующего решения Верховного суда. Однако, по мнению ряда политологов, время было потеряно.

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«Есть основания предполагать, что Олега Денисенко некоторые силы в окружении и. о. губернатора на выборы пускать не хотели. Однако, поскольку условный Кремль не может представить себе предвыборную кампанию в нынешних условиях без коммунистов, был выдуман этот ход с «Коммунистами России», представитель которых Александр Подзоров и должен был в бюллетенях «представлять» левый фланг. Впрочем, попытка не допустить до выборов представителя КПРФ Олега Денисенко сорвалась, так что в Омской области мы имеем аж двух коммунистов, дошедших до финишной черты. Может быть, это для партии власти тоже неплохой вариант. Однако я пока не берусь судить, насколько голоса коммунистического электората будут «растащены», но, думаю, второго тура в регионе не будет», — прокомментировал ИА REGNUM в сентябре политолог Анатолий Савостин.

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Выборы губернатора региона в первом туре выиграл Виктор Назаров, набрав около 60% голосов. Олег Денисенко оказался на втором месте, впрочем, набрав приличное число голосов — 28,15%.

Омский политолог Вадим Дрягин, комментируя итоги выборов, заявил, что их результат был вполне ожидаем. По его словам, если бы кандидат от КПРФ Олег Денисенко не выбыл на какое-то время из предвыборной гонки, его результат на выборах мог быть выше.

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Добавим, избранный губернатор вступил в должность 22 сентября. Сенатором от Омской области сталаЕлена Мизулина.

«Перезагрузка» областной власти

Новую структуру регионального правительства губернатор представил в октябре. Вскоре было подписано распоряжение о формировании регионального правительства нового состава.

Первым заместителем губернатора стал Андрей Новоселов (до этого он был заместителем главы Хакасии — прим. ИА REGNUM ), он отвечает за вопросы экономического развития. Владимир Компанейщиков, Станислав Гребенщиков, Игорь Бондарев, Татьяна Вижевитова были назначены заместителями председателя правительства Омской области. Финансовую политику Назаров взял под личный контроль. Аппарат губернатора и правительства Омской области возглавил Юрий Карючин.

Виктор Белов продолжил работать в региональном кабмине в должности министра промышленности, транспорта и инновационных технологий. Александр Винокуров — в должности министра природных ресурсов и экологии. Сергей Канунников возглавил министерство образования. Виктор Лапухин руководит министерством культуры Омской области, Андрей Стороженко — министерством здравоохранения.

Оксана Фадина была утверждена в должности министра экономики Омской области, Вадим Чеченко — в должности министра финансов. Министром труда и социального развития был назначен Владимир Куприянов. Богдан Масан занял пост министра строительства и жилищно-коммунального комплекса. Министром имущественных отношений стал Борис Смольников. Министром по делам молодежи, физической культуры и спорта — Константин Подбельский. Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил Максим Чекусов.

Напомним, в текущем году регион покинул теперь уже бывший первый заместитель председателя областного правительства Вячеслав Синюгин. От занимаемой должности была отстранена министр финансов Омской области Рита Фомина. Виталий Эрлих перестал быть министром сельского хозяйства и продовольствия, Александр Фабрициус — министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Политолог об итогах 2015 года

Итоги уходящего года в Омской области в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировала политолог Галина Татаринова. По ее словам, основным политическим итогом уходящего года стало то, что губернатор Виктор Назаров укрепил свою легитимность, победив на выборах. «Можно также отметить, что партии власти удается в большинстве случаев продвигать свои кадры на должности глав районов и так далее. Уменьшился ресурс ЛДПР в регионе. Начала заявлять о себе новая партия с левыми лозунгами — «Коммунисты России», — отмечает эксперт.

По мнению Галины Татариновой, проведение в Омске в 2016 году саммита ЕЭС укрепит позиции партии власти.

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Высказалась политолог и по поводу информации о конфликте областных и городских властей, которая в последнее время активно муссировалась в местных СМИ: «По моей информации, конфликта нет. Есть определенное недовольство итогами работы администрации города. Однако Назаров открыто этого не высказывал, он лишь часто нажимает на необходимость повысить эффективность работы мэрии то по одному, то по другому вопросу. Инсинуации по поводу отставки Двораковского — это итог манипуляций заинтересованных в получении должности главы города сил и лиц. К тому же это основа для предстоящих баталий на выборах. Думаю, население уже привыкло к разного рода политическим играм вокруг власти и мало реагирует на них. Никто на улицы не выйдет с лозунгами «кого-то долой». Всех сейчас тревожит общая экономическая ситуация, международная повестка».

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В 2016 году в регионе пройдут выборы в Заксобрание. «Готов ли регион к выборам в областной парламент? Избирком у нас очень профессиональный. А вот каким будет сценарий по формированию нового состава Законодательного собрания Омской области — возможны варианты. Ясно только одно — ведущие позиции останутся за партией власти. Но есть опасение, что свежие силы «Единой России» в нашем регионе едва ли допустят до депутатских постов. Атмосфера внутри, я бы сказала, деляческая. Часть электората «ЕР» (небольшая) пойдет за новой левой партией. КПРФ потеряют часть электората по той же причине. ЛДПР может вернуть хотя бы утраченные позиции — новый региональный лидер (местное отделение ЛДПР осенью возглавилАлексей Ромахин — прим. ИА REGNUM ), а также будет основа для критики всех и вся», — подытожила Галина Татаринова.

Трагедия в Светлом

В июле текущего года всю страну потрясло страшное известие из Омской области. Под Омском в поселке Светлом 12 июля в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение. Жертвами трагедии стали 24 молодых десантника. Несколько десятков военнослужащих получили травмы.

По факту обрушения казармы было возбуждено уголовное дело, вскоре его передали для расследования в центральный аппарат Главного военного следственного управления СК России. 14 июля в Омской области было объявлено днем траура.

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Вскоре были арестованы начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев и гендиректор фирмы, ремонтировавшей казарму, Александр Дорофеев.

В Омске в память о погибших десантниках заложили часовню. А в сентябре стало известно, что Пономарева освободят из-под домашнего ареста, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Трагедия в Светлом оставила глубокий след в сердцах всех жителей России. Семьям погибших десантников выразили сочувствие тысячи неравнодушных людей. В соцсетях создали группы, где родственники военнослужащих и поддерживающие их люди делятся воспоминаниями и фотографиями погибших парней.