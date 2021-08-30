Омск, 30 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. На судебном процессе по уголовному делу о гибели 24 десантников в результате произошедшего в 2015 году обрушения казармы омского учебного центра ВДВ разразился скандал.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Минобороны РФ выступило с ходатайством о прекращении экспертных работ в здании казармы и её сносе. Объяснили это опасениями за безопасность экспертов, работающих на месте происшествия, сообщает 30 августа «Коммерсантъ».

По словам адвоката Марины Копыловой, соответствующее прошение на судебном заседании заявил юрист Минобороны.

«Указанное ходатайство было заявлено тогда, когда эксперты уже приступили к исследованию конструкций здания, грунтов, забору проб стройматериалов, использованных при возведении казармы», — цитирует издание Копылову.

Она добавила, что в случае сноса казармы установить причины обрушения будет уже невозможно. Что касается результатов проведённой на стадии следствия предыдущей строительно-технической экспертизы, они признаны судом «ненадлежащими».

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Представитель родственников жертв трагедии Ольга Рыбакова назвала позицию прокурора, одобрившего ходатайство Минобороны, нелогичной. По её словам, сначала сторона обвинения инициировала проведение повторной экспертизы, но затем пошла на попятный и поддержала демонтаж казармы.

За шесть с лишним лет после трагедии у Минобороны и прокуратуры не возникало вопросов, касающихся безопасности здания, добавила Рыбакова. Она считает, что казарму хотят снести, чтобы скрыть от потерпевших истинные обстоятельства трагедии.

Материалы дела содержат документы, подтверждающие, что произошедшее в Омске ЧП — не единичный случай, заявила Рыбакова. Похожий инцидент якобы произошёл в 1989 году под Новосибирском рядом с полигоном Шилово. Однако тогда в результате частичного обрушения казармы артиллерийского подразделения жертв не было. Ольга Рыбакова утверждает, что новосибирская казарма была возведена по такому же проекту, что и в Омске. Схожим ей видится и характер разрушений: у обоих зданий рухнула средняя часть.

Решение по ходатайству о демонтаже казармы суд ещё не принял. Вопрос продолжат обсуждать 31 августа.

Добавим, судебный процесс длится уже больше года и в настоящее время находится на стадии представления доказательств стороной обвинения. В июле истёк шестилетний срок давности по основному эпизоду обвинения — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

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Напомним, ЧП в омском учебном центре ВДВ произошло 12 июля 2015 года. Под завалами погибли 24 десантника. По версии обвинения, основанной на выводах различных экспертиз, строительство казармы велось с нарушениями ещё в 1970-е годы. В 2012 году здание было признано аварийным. В деле говорится, что капремонт проводился без проектной документации. Не учли и состояние здания, которое сильно обветшало за 40 с лишним лет.

Нагрузка на строительные конструкции существенно увеличилась после того, как деревянные полы заменили на бетонные. Они рухнули, не выдержав тяжести. В качестве обвиняемых по делу привлекли 11 человек.