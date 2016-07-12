Омск, 12 июля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 12 июля, почтили память военнослужащих 242 учебного центра ВДВ, трагически погибших ровно год назад при обрушении казармы в поселке Светлом.

omskportal.ru Омичи почтили память жертв трагедии в Светлом

В Омск прибыли родственники погибших и пострадавших. Также в памятных мероприятиях приняли участие командующий ВДВ Владимир Шаманов и губернатор области Виктор Назаров. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, сегодняшний день для 242 учебного центра ВДВ начался с построения личного состава и выноса знамени. К мемориальному камню, установленному в поселке Светлом, и к основанию здания казармы возложили цветы.

«Мы думали и думаем о семьях погибших, об оказании помощи тем, кто получил повреждения или даже увечья. Заверяю, что все военнослужащие, пострадавшие в той трагедии, будут охвачены всесторонней поддержкой. В этом заключается суть десантного братства», — сказал командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он также попросил прощения у родных и близких погибших и отметил, что расследование всех обстоятельств и причин трагедии 12 июля 2015 года в поселке Светлом не завершено.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, под Омском в поселке Светлом 12 июля 2015 года в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение. Жертвами трагедии стали 24 молодых десантника. Несколько десятков военнослужащих получили травмы.