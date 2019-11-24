Дело Савченко
Савченко предрекает исчезновение Украины к 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к тому, что Украина исчезнет как государство. Об этом Савченко заявила в эфире телеканала KPT. «Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого...
24 ноября 2019
Савченко объяснила Зеленскому, как не быть лохом
Чтобы «не быть лохом», президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить три рекомендации, заявила украинский политик Надежда Савченко в Facebook. «Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины, обманут украинцев и Украину!!! Не будь лохом !!!» Савченко Савченко...
12 ноября 2019
Савченко: Порошенко ушатывает власти
Бывший украинский президент Пётр Порошенко участвует в расшатывании власти, так как проиграл страну, заявила экс-депутат Рады Надежда Савченко на телеканале NewsOne. «Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил «формулу Штайнмайера». И...
10 октября 2019
На Украине рассказали о попытке ликвидировать Савченко
Бывший глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан заявил, что командование одного из специальных полков Украины получило приказ о ликвидации его и экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко. «Я контактировал со многими офицерами, — сказал в эфире телеканала...
2 октября 2019
Надежда Савченко планирует пройти специальную медицинскую комиссию
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается пройти врачебно-лётную экспертную комиссию, чтобы вернуться в авиацию. Об этом она заявила 9 сентября в эфире телеканала NewsOne. Савченко рассказала, что в данный момент живёт на последнюю зарплату, полученную в Верховной раде Украины, и...
10 сентября 2019
Савченко уверена, что процесс украинизации России начался
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко считает, что граждане России в скором времени будут довольно легко понимать украинский язык. Об этом она заявила в интервью телеканалу NewsOne. Савченко пояснила, что произойдет это из-за того, что российские телеканалы, по её мнению, довольно...
24 августа 2019
Защищать Жукова будет адвокат Савченко
Известный в либеральных кругах адвокат Илья Новиков нанят защитником арестованного по делу о массовых беспорядках московского студента Егора Жукова. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Сам Новиков также подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook — утром 16 августа он побывал у Жукова в...
19 августа 2019
А еще недавно Савченко могла стать президентом: на Украине все переменчиво
Строить бетонную стабильность на Украине — это как строить замки на песке, только этот песок еще и отчасти подтоплен болотом, заявил украинский политолог Сергей Таран, комментируя итоги досрочных выборов в Верховную раду, состоявшихся 21 июля. Он привел пример Надежды Савченко, за которую в...
22 июля 2019
СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко не дали разрешение выехать с территории Украины в Горловку. Об этом парламентарий сообщила 11 июня в социальной сети Facebook. По ее словам, чиновники координационного центра СБУ в городе Артёмовске (переименован в Бахмут) мотивировали своё решение...
12 июля 2019
СБУ может не разрешить Савченко агитировать в ДНР — Тука
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко может не получить разрешение на пересечение линии соприкосновения между Украиной и Донбассом, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука 9 июля в эфире телеканала «Прямой»...
10 июля 2019
Савченко намерена баллотироваться в Раду от Донецкой области
Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена баллотироваться на досрочных выборах в парламент от Донецкой области, об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, она будет баллотироваться по одномандатному округу Донецкой области, поскольку намерена «объединить украинцев»...
26 июня 2019
Савченко напомнила Зеленскому, что Украине не хватает судей
Судей на Украине катастрофически не хватает, и это не позволит президенту Владимиру Зеленскому наказать виновных в громких преступлениях. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne. Так, глава государства не дождется скорого наказания для виновных...
5 июня 2019
Рассмотрение дела Савченко в суде отложено
В подготовительном заседании Броварского горрайонного суда Киевской области, где будет рассмотрено дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, объявлен перерыв. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила помощница-консультант...
31 мая 2019
Савченко поведёт свою партию на досрочные выборы в Раду
Партия депутата Верховной рады Надежды Савченко «Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в досрочных выборах в украинский парламент. Об этом сама Савченко заявила сегодня, 29 мая, в эфире телеканала «112. Украина». «Политическая партия...
29 мая 2019
Страх и отчаяние в Раде. Савченко поделилась воспоминаниями
Когда украинского депутата Надежду Савченко лишали депутатской неприкосновенности, она поняла, что её коллеги по Верховной раде боятся, заявила она в эфире NewsOne. По словам Савченко, депутаты были напуганы — когда лишали её депутатской неприкосновенности и отправляли в украинскую тюрьму. «Я...
22 мая 2019
Савченко: Агенты СБУ угрожают моей жизни
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая до сих пор обвиняется в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью захвата власти, заявила, что её жизни угрожают агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующее заявление она сделала сегодня, 8 мая...
8 мая 2019
Савченко при Зеленском надеется стать министром обороны или главой МИД
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая до сих пор подозревается в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью захвата власти, считает, что при новом президенте республики Владимире Зеленском она бы могла возглавить или министерство обороны, или...
7 мая 2019
Савченко попросила госохрану
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опасается за свою жизнь. Об этом она заявила во время заседания Броварского суда по делу об организации терактов в центре Киева. Читайте также: Подозреваемый в подготовке теракта на Украине Рубан покинул страну Политик также пожаловалась на постоянную...
7 мая 2019
Подозреваемый в подготовке теракта на Украине Рубан покинул страну
Глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого Киев подозревает в подготовке терактов, покинул Украину. Об этом 26 апреля сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины», —...
26 апреля 2019
Савченко сравнила своё пребывание в тюрьме в России и на Украине
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в центре Киева, сравнила российские и украинские тюрьмы. Выступая в эфире телеканала NewsOne, политик заявила, что условия содержания в пенитенциарных учреждениях двух стран...
26 апреля 2019