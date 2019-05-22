Киев, 22 мая, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Когда украинского депутата Надежду Савченко лишали депутатской неприкосновенности, она поняла, что её коллеги по Верховной раде боятся, заявила она в эфире NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Савченко, депутаты были напуганы — когда лишали её депутатской неприкосновенности и отправляли в украинскую тюрьму.

«Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо, — добавила Савченко.— Значит, они люди и умеют бояться».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта минувшего года Савченко обвинили в подготовке госпереворота на Украине, лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. Из-под стражи освобождена 16 апреля 2019 г.