Киев, 7 мая, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая до сих пор подозревается в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью захвата власти, считает, что при новом президенте республики Владимире Зеленском она бы могла возглавить или министерство обороны, или министерство иностранных дел. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — сказал Савченко.

У неё спросили, общалась ли она уже с избранным президентом. Савченко ответила, что она общалась с людьми из его команды, но с ним самим — нет.

Напомним, что ещё в начале 2018 года Савченко была одним из самых популярных политиков на Украине и всерьез говорила о том, что она будет баллотироваться в президенты. Социологи даже показывали, что у нее довольно высокий рейтинг. Затем против Савченко были сфабрикованы обвинения в подготовке теракта и попытке захвата власти. Депутата засадили в тюрьму, где продержали ровно до очередных выборов президента Украины. Свою кандидатуру она выдвинуть не смогла.