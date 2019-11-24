Киев, 24 ноября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к тому, что Украина исчезнет как государство. Об этом Савченко заявила в эфире телеканала KPT.

Qypchak Украинский флаг

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала Савченко.

Более того, политик считает, что все депутаты Рады, и особенно те, кто принимал этот законопроект, прекрасно знают о разрушительных последствиях этого решения, но все равно намерены его одобрить.

В итоге на Украине не будет свободы и жизнь населяющих ее людей не будет стоить ничего, предрекает Савченко.

Политик призывает не сдаваться и оказывать сопротивление принятию этого законопроекта, который пока прошел только первое чтение. Сама она рассказала, что повесила на дверях кабинетов Рады плакаты с требованием остановить принятие этого законопроекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании рынка земли на Украине был принят в первом чтении 13 ноября. Законопроект предполагает свободную продажу земли.