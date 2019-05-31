Бровары, Украина, 31 мая, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В подготовительном заседании Броварского горрайонного суда Киевской области, где будет рассмотрено дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, объявлен перерыв. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила помощница-консультант Савченко Ирина Юзик.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

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«Суд в Броварах […] Прокуроры снова затягивают песню о мере пресечения, которую они уже успели заблаговременно прислать … Суд отложен на 19 июня 11:30», — написала Юзик в Facebook.

Заседание суда перенесено из-за неявки некоторых адвокатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, марте 2018 года Надежда Савченко была арестована в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Вторым фигурантом по делу проходит глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

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