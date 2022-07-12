Убийство Бориса Немцова
С наследников Немцова в Ярославле пытаются взыскать долги по квартплате
В Ярославле ПАО «ТГК-2» подало иск к наследникам Бориса Немцова. В суде теплоснабжающая компания пытается взыскать долг за теплоэнергию в 2018–2019 годах. Об этом сообщает портал ЯрНьюс. Немцов купил квартиру в центре Ярославля после избрания депутатам Ярославской областной думы в 2013 году. В 2015...
12 июля 2022
Рогозин призвал Госдеп обнародовать список «антикоррупционных активистов»
С призывом к Госдепартаменту США обнародовать список их «антикоррупционных активистов», в 90-х годах грабивших Россию, обратился генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогози н. Он написал об этом 28 февраля в своем телеграм-канале. При этом ранее на русскоязычной...
28 февраля 2022
Кремль отреагировал на публикацию деталей убийства Немцова в СМИ
Силовые ведомства обратят внимание на публикацию в СМИ подробностей убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, если там есть ранее неизвестная информация. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 марта журналистам. Пескова спросили, считают ли в Кремле, что из-за...
4 марта 2021
Песков: вопрос о мемориале Немцову должны решать власти Москвы
Вопрос о создании мемориала на месте гибели оппозиционного политика Бориса Немцова относится к прерогативе властей Москвы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам. Он отметил, что вопрос памятного объекта на Большом Москворецком мосту, где Немцова убили в...
1 марта 2021
В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова — фоторепортаж
В Москве сегодня, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Долгое время власти Москвы не согласовывали акцию в связи с пандемией коронавируса. Однако, в результате переговоров, акция была разрешена, а организаторы обязались принять все...
27 февраля 2021
Кремль переадресовал властям Москвы вопрос о стихийном мемориале Немцову
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с устранением стихийного мемориала оппозиционному политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Об этом он сообщил 20 февраля в беседе с журналистами. Он отметил, что вопрос о мемориале на том месте, где был убит...
20 февраля 2021
Песков предложил спросить Путина об убийстве Немцова на пресс-конференции
Вопрос о заказчиках убийства оппозиционера Бориса Немцова можно будет задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам 14 декабря. Пескова попросили уточнить, что имел в виду Путин, когда...
14 декабря 2020
Песков счёл русофобскими заявления сенатора США об убийстве Немцова
Вряд ли американские сенаторы обладают сведениями об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, которые бы не были известны российским следственным, судебным или иным компетентным органам. Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сенатора Роджера...
29 июля 2020
В Ярославле не будет улицы имени Бориса Немцова
Партия «Яблоко» обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой присвоить имя Бориса Немцова одной из улиц или площадей города. Информация об этом размещена на сайте партии. Председатель партии Николай Рыбаков просит власти учесть «вклад...
3 марта 2020
Снова Путин: Михеев пояснил, почему либералы против поправок в Конституцию
Либералы на марше памяти Немцова выступали против поправок в Конституцию страны, потому что президент России Владимир Путин лишил их инициативы, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Путин перехватывает инициативу у них. Потому что...
3 марта 2020
Михеев: у российских либералов нет «небесной сотни», но есть мёртвый Немцов
Либеральной оппозиции политик Борис Немцов мёртвый нужнее, чем живой, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Как отметил Михеев, сейчас стало «хорошим тоном отвесить комплименты» Борису Немцову после его трагической гибели пять лет...
3 марта 2020
Акции памяти Бориса Немцова в регионах прошли почти незаметно
Акции памяти российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в этот день пять лет назад, в российских регионах прошли практически незаметно. В Ульяновске на согласованный пикет вышли 12 человек против заявленных 50, в Перми — 100 против заявленных трехсот, в Омске прошло пять одиночных...
29 февраля 2020
В Москве завершилась акция памяти Бориса Немцова
В Москве завершилось шествие памяти погибшего политика Бориса Немцова. Акция прошла без серьёзных происшествий и ЧП. Полиция через громкоговорители призывает граждан не задерживаться и идти дальше. Участники акции прошли колонной от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. После достижения...
29 февраля 2020
Полиция оцепила улицы, примыкающие к маршруту шествия памяти Немцова
Марш памяти Бориса Немцова в Москве движется с периодическими остановками — организаторы время от времени пускают сирену, чтобы поторопить представителей СМИ, которые следуют параллельно колоннам. Акция проходит без каких-либо происшествий, в небе летает дрон. Полицией оцеплены улицы (в частности...
29 февраля 2020
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось шествие в поддержку убитого в Москве политика Бориса Немцова. В акции участвуют до 8 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий. Мероприятие началось в 14:00 на Страстном бульваре в районе станции метро «Чеховская». Впереди колонны участники держат плакаты с...
29 февраля 2020
Минута молчания в память о Борисе Немцове прошла в нижегородском парламенте
Заседание Законодательного собрания Нижегородской области по предложению губернатора Глеба Никитина началось с минуты молчания в память о политике Борисе Немцове, который был убит в Москве в этот день пять лет назад. Никитин отметил, что Немцов был очень ярким и неординарным человеком...
27 февраля 2020
В центре Москвы из-за шествия изменится движение транспорта
В субботу 29 февраля в Москве изменится движение наземного транспорта из-за шествия по Бульварному кольцу. Об этом сообщила пресс-служба «Мосгортранса». Отмечается, что с 10:30 автобусы А будут курсировать на участках от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская», от станции метро...
27 февраля 2020
В Петербурге добились согласования марша памяти Немцова
В Петербурге инициаторам марша памяти Бориса Немцова удалось добиться его согласования в органах исполнительной власти. Об этом сообщил 27 февраля депутат Заксобрания Максим Резник (фракция «Партия роста»). Как пояснил он корреспонденту ИА REGNUM, со Смольным был достигнут компромисс, заявка на...
27 февраля 2020
Песков: Кремль не выдвигал инициатив об увековечении памяти Немцова
Администрация президента России не выдвигала инициатив об увековечивании памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге. «От Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было», — сказал Песков. Журналисты также...
27 февраля 2020
Вероятный заказчик убийства Немцова мог посещать Новый Уренгой — адвокат
Предполагаемый заказчик убийства политика Бориса Немцова Руслан Мухудинов мог передвигаться по стране по поддельным документам, но не был задержан правоохранителями. Об этом рассказал адвокат Вадим Прохоров, сообщает 27 февраля ТАСС. Прохоров, который защищает интересы дочери Немцова, располагает...
27 февраля 2020