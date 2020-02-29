Москва, 29 февраля, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Марш памяти Бориса Немцова в Москве движется с периодическими остановками — организаторы время от времени пускают сирену, чтобы поторопить представителей СМИ, которые следуют параллельно колоннам. Акция проходит без каких-либо происшествий, в небе летает дрон. Полицией оцеплены улицы (в частности, улица Неглинная), которые пересекает маршрут шествия, стоят ограждения, вдоль них — сотрудники Росгвардии и полиции.

Георгий Балаков ИА REGNUM Марш памяти Бориса Немцова в Москве

Численность участников акции превысила 10 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первая шеренга развернула новый транспорант «Путина в отставку».

Шествие состоит из нескольких колонн, расположенных друг за другом. Впереди, в первой колонне, идёт партия ПАРНАС и «Солидарность» — активисты держат флаги России, Украины и Евросоюза.

Следом за ней идёт «Солидарность», преимущественно люди без политического окраса с российскими флагами. После них националисты, представленные в двух колоннах, одна из которых выделяется «имперской» атрибутикой.

Замыкают колонны московские муниципальные активисты.