В Москве сегодня, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Ограждения на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова Василий Иванов

Долгое время власти Москвы не согласовывали акцию в связи с пандемией коронавируса. Однако, в результате переговоров, акция была разрешена, а организаторы обязались принять все антиэпидемиологические меры.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Василий Иванов ИА REGNUM Участники акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

В разное время акцию посетили член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, политолог Владимир Рыжков, журналист Дмитрий Муратов и др. Участники акции возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов дает интервью на акции памяти Бориса Немцова

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова

Василий Иванов ИА REGNUM Возложение цветов к месту гибели Бориса Немцова

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство совершили Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».