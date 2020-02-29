Москва, 29 февраля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Москве началось шествие в поддержку убитого в Москве политика Бориса Немцова. В акции участвуют до 8 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Георгий Балаков ИА REGNUM Марш памяти Бориса Немцова в Москве

Мероприятие началось в 14:00 на Страстном бульваре в районе станции метро «Чеховская». Впереди колонны участники держат плакаты с изображением покойного Немцова. Также в толпе присутствуют растяжки и плакаты с различными политическими требованиями. Участники марша идут под барабанную дробь.

Сбор участников начался в 13:00. Организаторы предупреждали, чтобы участники шествия приходили заранее, однако вокруг металлодетекторов всё равно наблюдалось большое скопление людей, что замедлило их проход на место сбора.

Примерно за полчаса до начала акции оппозиция начала скандировать «Мы здесь власть», а также «Свободу Сети», подразумевая фигурантов нашумевшего дела Сети.

Перед началом акции гражданские активисты собирали деньги в поддержку, как они рассказывали, политических заключённых. В мероприятии участвуют различные политические силы. Впереди колонны — движение «Солидарность», а также партия «ПАРНАС». Однако помимо них на мероприятие централизованно пришли представители как левых, так и правых националистических сил.